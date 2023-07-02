«مسابقات الآسيوي» تعدّل نظام ملحق تصفيات المونديال

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

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اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها أمس في بانكوك، بمشاركة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، تعديل نظام ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، والملحق الآسيوي (الجولتين الثالثة والرابعة)، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقسيم الأيام الأربعة للمباريات الدولية شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.

ضمن الروزنامة الدولية للمباريات، لتكون موزعة على فترتين دوليتين بكل شهر، حيث ستكون فترة المباريات الدولية الخاصة في سبتمبر 2025 مخصصة للمباريات الدولية الودية، على أن تقام تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 والملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم في فترتي المباريات الدولية في أكتوبر ونوفمبر 2025، على التوالي.

6 منتخبات

ويشارك في الملحق المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من التصفيات الآسيوية (6 منتخبات)، ويتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، تتنافس في جولة واحدة، تقام بنظام التجمع، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة من الملحق إلى كأس العالم 2026.

في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة بمباراتي ذهاب وإياب، من أجل تحديد الفريق، الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي.

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