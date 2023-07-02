الخبرة سلاح «الفرسان» في الموسم الجديد  

المصدر: دبي - علي الظاهري

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بدأ فريق شباب الأهلي تحضيراته استعداداً للموسم الجديد بإجراء الفحوص الطبية وقياسات الأوزان للاعبين، ومن المقرر أن تستمر تحضيرات «الفرسان» في ملعبه قبل السفر السبت المقبل إلى معسكر الإعداد الخارجي في صربيا الذي يمتد حتى 3 أغسطس ويتخلله 4 أو 5 تجارب ودية متدرجة المستوى.

ويواصل بطل دوري أدنوك للمحترفين خطوات استعداده للموسم المقبل عبر تجديد الثقة بمجموعة من اللاعبين الدوليين وعناصر الخبرة، إذ جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم التعاقد مع اللاعب طارق أحمد بالشراكة مع «سن آند ساند سبورت» الذي انضم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي قادماً من نادي النصر، إلى جانب تجديد عقود مجموعة من اللاعبين في الفترة الأخيرة وأبرزهم الحارس ماجد ناصر وزملاؤه وليد عباس والأرجنتيني كارتابيا وأحمد جميل وعزيز جانييف إضافة إلى التعاقد مع سلطان الزعابي من اتحاد كلباء.

اسم متميز

وأكد أحمد شاه إداري فريق شباب الأهلي، أن «الفرسان» بدأ تحضيراته بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش الذي يعد من الأسماء المتميزة في عالم التدريب عطفاً على الإنجازات التي حققها مع الفرق التي أشرف عليها سابقاً، متمنياً له التوفيق مع الفريق في المحافظة على لقب دوري أدنوك للمحترفين وحصد مزيد من الألقاب في قلعة «الفرسان».

تعاقدات

وأضاف أحمد شاه أن هناك تنسيقاً كبيراً مع الجهاز الفني في التعاقدات ولم يطلب المدرب لاعبين محددين بالأسماء وإنما هناك تفاهم كبير واتفاق وهو حاجة الفريق للتدعيم في بعض مراكز اللعب.

مشيراً إلى أن موسم فريق شباب الأهلي ينطلق مبكراً هذا الموسم بمواجهة آسيوية ضد فريق الوحدات الأردني يوم 15 أغسطس المقبل ويسعى «الفرسان» للمنافسة في مختلف مشاركاته سواء المحلية أو الخارجية ومن بينها بطولة دوري أبطال آسيا.

ثقة

وعن تجديد الثقة بمجموعة من اللاعبين الدوليين، قال إداري فريق شباب الأهلي إن هذه المجموعة من اللاعبين أسهموا في حصد بطولة الدوري مع زملائهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار المحافظة على الاستقرار، ويعد لاعبو الخبرة عنصراً أساسياً في توجيه اللاعبين الواعدين داخل الملعب وخارجه.صورة واضحة.

نقاش

من جانبه، قال خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي، إن ملف التعاقدات سيكون على طاولة النقاش والدراسة بين شركة كرة القدم في النادي بالتنسيق مع المدرب الذي يملك صورة واضحة عن اللاعبين في صفوف الفريق بناء على متابعته عدداً من المباريات، وتم تحديد مجموعة من المراكز التي يحتاجها الفريق في الفترة المقبلة.

تميّز

ولفت الكعبي إلى أن فريق شباب الأهلي يملك مجموعة متميزة من اللاعبين الإماراتيين والمحترفين الأجانب القادرين على تلبية تطلعات المرحلة المقبلة، ويعد المدرب الجديد الصربي ماركو نيكوليتش صاحب إنجازات مع الفرق السابقة التي تولى الإشراف عليها، متمنياً أن تستمر الإنجازات في استكمال ما حققه الفريق في الموسم الماضي بحصد لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد الكعبي أن الموسم المقبل سيكون أصعب من الموسم الماضي بناء على المؤشرات والمعطيات الحالية لاستعدادات فرق الدوري صاحبة الإمكانات ويعد فريق شباب الأهلي واحداً من هذه الأندية التي لا تقل إمكانات بين أندية الدولة.

متمنياً التوفيق للفريق في الموسم المحلي إضافة إلى مشواره الآسيوي أمام الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا وسيكون بنظام خروج المغلوب فسيتأهل الفائز فيها لملاقاة فريق النصر السعودي.

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