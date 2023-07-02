الكولومبي دانيلو أربوليدا يثير حيرة العيناوية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أثار المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا حيرة ممزوجة بالقلق لدى جماهير العين، إذ لا يزال الغموض يكتنف مصيره مع الفريق البنفسجي، خصوصاً بعد التعاقدات التي أبرمتها لجنة تسيير شؤون شركة الكرة، أخيراً، وأفضت إلى انضمام لاعبين أجنبيين، هما:

عمير أتزيلي، وكاكو، ليرتفع عدد الأجانب بالكشوفات البنفسجية إلى خمسة لاعبين في ظل وجود المهاجم التوغولى لابا كودجو، والمغربيين سفيان رحيمي، والمهدي مبارك، بينما رشحت أخبار بمحادثات يجريها النادي للتعاقد مع لاعب محور آسيوي.

انتهاء التعاقد

وتتمثل حيرة العيناوية في وضع اللاعب بعد انتهاء مدة عقده، وما إذا كان سيتم تجديد عقده وإعارته، أم سيتم الاستغناء عنه في حال كانت هناك نية لاستقدام أجنبي سادس، وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه بصفة رسمية من قبل المسؤولين في النادي مع اقتراب موعد المعسكر الخارجي الذي يعتزم الفريق إقامته في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد.

موسم ونصف

وتعاقد العين مع أربوليدا في يناير 2022 لمدة موسم ونصف الموسم ليعوض فقد المدافع التونسي ياسين مرياح، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد مصر بنصف نهائي كأس العرب 2021، لكن اللاعب الكولومبي أصيب هو الآخر في وتر أخيل أكتوبر الماضي، أي بعد تسعة أشهر من استقدامه، لينتهي موسمه مع الفريق البنفسجي.

وفي حين لم تصدر أي إيضاحات رسمية حتى الآن تفيد بجاهزيته للموسم الجديد مع الفريق، أيد عدد كبير من جماهير العين عودة اللاعب ليقود دفاع الفريق من جديد بعد المستوى المتميز الذي ظهر به قبل الإصابة، خصوصاً وأن منظومة الدفاع تحتاج إلى لاعب بقدراته، غير أن الأمر يبقى مرهوناً بوضع اللاعب الطبي ورؤية الجهاز الفني الجديد بقيادة الهولندي أوليفر شرودر.

وما إذا كان يحتاج للاعب في مركز الدفاع أم احتياجه أكبر في مركز المحور.

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وخلال مشواره مع العين بالدوري، خاض دانيلو أربوليدا 21 مباراة بمعدل لعب 1768 دقيقة، وسجل هدفين، وصنع 5، وقدم نفسه بصورة رائعة في قلب الدفاع، وأظهر قدرات كبيرة في الاحتكاك والمواجهات الأرضية والهوائية والتشتيت والتغطية والاعتراض ودقة التمرير والتمريرات الناجحة الطويلة والقصيرة.

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