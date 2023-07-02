بني ياس يبدأ تحضيراته للموسم الجديد غداً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس غداً تحضيراته للموسم الجديد الذي ينطلق 18 أغسطس المقبل.

ويبدأ «السماوي» التجمع الداخلي للاعبين في أبوظبي بالفحوصات الطبية التي تتواصل لأيام عدة، يعقبها بدء التدريبات تحت إشراف المدير الفني الجديد السلوفيني داركو ميلانيتش الذي تعاقد معه النادي لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفاً للروماني دانييل إيسايلا الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الأخير بعد 3 مواسم قضاها مع بني ياس.

ويخوض بني ياس تدريبات يومية لحين السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في المجر لمدة ثلاثة أسابيع، حيث يسافر الفريق إلى المعسكر الأوروبي 10 يوليو الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته، يخوض خلاله الفريق 5 أو 6 مباريات ودية متدرجة المستوى سيتم تحديدها لاحقاً بعد الانتهاء من كل الترتيبات المتعلقة بالمعسكر.

تعاقدات

من جهة أخرى، لا تزال شركة كرة القدم تدرس ملف التعاقدات من أجل ضم عناصر جديدة، خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب، حيث يسعى النادي للتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب بعد رحيل خيمينيز ورافائيل إلياس وأوبا نغيت.

ولم يبرم بني ياس في الانتقالات الصيفية الحالية سوى صفقة وحيدة حتى الآن بالتعاقد مع لاعب خط الوسط خلف الحوسني قادماً من الظفرة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع «الفارس»، إذ خاض الموسم الأخير معاراً لخورفكان.

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