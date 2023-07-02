الوحدة يعقد 4 صفقات جديدة ويدشن معسكر صربيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلن الوحدة رسمياً عن 4 صفقات جديدة لدعم صفوفه مع بداية تحضيرات الفريق الأول استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق 18 أغسطس المقبل.

وأعلنت شركة الكرة عن تعاقدها مع الدولي الإيراني أحمد نور الله، لاعب شباب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع «الفرسان»، إذ كان النادي قد أنهى إجراءات انتقال اللاعب قبل فترة، كما أعلنت عن التعاقد رسمياً مع الثلاثي خالد بطي قادماً من الظفرة، وعبدالله كاظم قادماً من البطائح.

ولاعب المنتخب الأولمبي عبدالعزيز البلوشي قادماً من شباب الأهلي، وذلك في صفقات انتقال حر من دون الإفصاح عن مدة التعاقد. ورحب مجلس إدارة شركة الكرة باللاعبين الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تلبية طموحات الجماهير في الموسم الجديد.

مغادرة

وغادرت بعثة فريق الوحدة، أمس، عبر مطار دبي الدولي، متوجهة إلى صربيا لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 17 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. وتضم قائمة «العنابي» في معسكر صربيا 28 لاعباً، يتقدمهم نجم وقائد الفريق إسماعيل مطر، إضافة إلى الرباعي الجديد الذي غادر مع الفريق من دبي.

ويلتحق عدد من اللاعبين بالمعسكر الصربي خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء بعض الإجراءات، وهم: أحمد راشد، وعبدالله الكربي، والتونسي علاء الدين زهير، والسوري عمر خريبين، بينما ينضم الثلاثي البرازيلي جواو بيدرو وآلان ماركيز ولوكاس بيمنتا، والأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، والبرتغالي روبن فيليب إلى المعسكر، متوجهين إلى صربيا من بلدانهم مباشرة.

تحضيرات

ويبدأ الوحدة تحضيراته الفعلية في صربيا تحت قيادة المدير الفني الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي تعول عليه الإدارة والجماهير لإعادة «العنابي» إلى منصات التتويج الموسم المقبل، وبخاصة دوري المحترفين الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2009 - 2010، إذ ينتظر أن يشهد المعسكر التركيز على الجوانب البدنية والفنية.

وتعرف موسيماني على اللاعبين، خصوصاً أنه أول تجمع بين المدرب الجديد ولاعبي الفريق، إلى جانب السعي لنقل فكره وأسلوبه التدريبي للاعبين رغم قصر فترة المعسكر، الذي يسبق مشاركة الفريق في كأس الملك سلمان للأندية العربية، إلا أن الجهاز الفني سيحاول قدر الإمكان تجهيز اللاعبين بشكل جيد، فضلاً عن الوقوف على مستويات البعض لتحديد احتياجاته خلال الفترة المقبلة.

حيث لا يزال النادي يسعى للتعاقد مع لاعب أجنبي، بحسب ما سيحدده موسيماني. ويخوض الوحدة في المعسكر الأوروبي مباراتين وديتين أمام دسيتش المونتنيغري السبت المقبل، ونوفي بازار الصربي 15 الجاري، بينما يعود الفريق 17 من الشهر ذاته إلى أبوظبي، ثم المغادرة إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية 20 يوليو تحضيراً للمشاركة في البطولة العربية.

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