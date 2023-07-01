الإماراتي جاسم آل علي ضمن طاقم تحكيم نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً

المصدر: البيان

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمنا الدولي المساعد جاسم علي للمشاركة ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 التي ستقام يوم غد الأحد على استاد باثوم ثاني الدولي في العاصمة التايلاندية ,بانكوك, وتجمع منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية.

ويضم الطاقم بيشسري مونغلشاي من تايلند ( حكماً للساحة ) وموطنه كيجساهت باتربونغ ( مساعد أول ) وجاسم آل علي من الإمارات ( مساعد ثان ) وأحمد فيصل من الأردن ( حكماً رابعاً ) ومواطنه أيمن فيصل ( حكماً إضافياً ).

ويأتي اختيار حكمنا الدولي المساعد بعد تميزه في المباريات التي شارك في إدارتها في البطولة, أبرزها مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي.

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