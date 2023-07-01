الحمرية يتعاقد مع المدرب الوطني محمد إسماعيل

المصدر: متابعة - محمد فضل

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تعاقد نادي الحمرية مع المدرب الوطني والمحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد إسماعيل آل علي، للإشراف على قيادة الفريق الأول بدءا من الموسم الرياضي 2024/2023.

ووضع مجلس إدارة النادي الجديد، برئاسة حميد الشامسي الثقة في محمد إسماعيل، سعيا منه لمنح الفرصة للكوادر الوطنية من أجل إبراز جدارتها.

وشكر محمد اسماعيل، مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي على وضع الثقة في شخصه لقيادة "العنابي"، مشيرا إلى أنها تشريف وتكليف في الوقت نفسه.

وأكد المدرب الجديد لنادي الحمرية، أنه جاهز للتحدي والعمل على الارتقاء بالمردود الفني للفريق الأول، بهدف تشريف اسم النادي في المسابقات التي يشارك فيها.

يذكر أن محمد إسماعيل، سبق له قيادة فريق الحمرية للشباب إلى التتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الرياضي 2019/2018، كما عمل مدربا مساعدا في الفريق الأول لعدة مواسم آخرها الموسم الماضي.

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