10 لاعبين ولاعبات في بعثة ألعاب القوى في «الألعاب العربية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تتوجه بعثة منتخب الإمارات لألعاب القوى اليوم إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية، المقررة من 5 إلى 15 الجاري، ضمن وفد الدولة المشارك في 15 مسابقة رياضية، والذي يتألف من 131 رياضياً وتضم قائمة المنتخب 10 لاعبين ولاعبات هم الشعالي حسن النعيمي، «مشي 10 و20 كم»، وسالم البلوشي «وثب طويل».

وسلطان سلمان 400 مترعدو، و4 × 400 م تتابع، ومفرج العامري 400 متر، و4 × 400 متر، ومعاذ فوزي400 متر حواجز و4 × 400 م تتابع، ومحمد حسن النوبي،100م و200 م و4 × 400 م تتابع، وفاطمة الحوسني رمي الجلة والقرص، وفاطمة البلوشي 200 م عدو، ومهرة عبدالرحيم 200 و400 م حواجز، وعلياء الحمادي وثب عالي ووثب طويل.

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