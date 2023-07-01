الإنجازات شعار نيكوليتش مع«الفرسان»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد الصربي ماركو نيكوليتش المدرب الجديد لفريق شباب الأهلي، أنه يتطلع لتحقيق إنجازات جديدة مع بطل دوري المحترفين بعد تجارب ناجحة في مشواره التدريبي مع فرق متعطشة للبطولات.

مشيراً إلى أن الإشراف على تدريب فريق كبير مثل شباب الأهلي، صاحب تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، يضعه دائماً مطالباً بالمنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات، وسيبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير «فرسان دبي».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم بمقر النادي أمس للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد بالشراكة مع «العربية للسيارات - نيسان»، الراعي الرسمي للنادي، وبحضور خالد الكعبي وأحمد شاه إداريي الفريق وعنتر مرزوق رئيس أكاديمية الكرة.

وأعرب نيكوليتش عن سعادته بقيادة فريق كبير في دوري المحترفين بحجم شباب الأهلي البطل، مشيراً إلى أن مهمة المحافظة على اللقب لن تكون سهلة وسيحرص على بذل الجهد، لوضع النادي في المكان الذي يليق باسمه الكبير وتاريخه الحافل بالبطولات.

تحضيرات

ولفت المدرب الصربي إلى أن التحضيرات ستبدأ من اليوم عبر إجراء الفحوصات للاعبين قبل السفر إلى معسكر صربيا، والذي سيتضمن عدداً من التجارب الودية للوقوف على مستويات اللاعبين والتعرف على مستوياتهم.

وأكد نيكوليتش أن تحقيق النجاح ليس صعباً طالما توفرت الإرادة، وروح الفريق الواحد، وتضافرت الجهود، وأشار إلى أنه لمس تعاوناً كبيراً من الإدارة، التي أكدت حرصها على توفير كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين.

وذكر نيكوليتش أن دوري المحترفين بالإمارات من الدوريات القوية ويستقطب المدربين الكبار والمحترفين الأجانب إضافة إلى تواجد لاعبين مواطنين مميزين، موضحاً أن فترة المعسكر ستكون فرصة لتكوين صورة أكثر وضوحاً عن الفريق.

ولفت نيكوليتش إلى أن مناقشة ملف التعاقدات في الأيام المقبلة لاستقطاب أفضل اللاعبين، وقال: الفريق يملك لاعبين مميزين، وتضم تشكيلته نجوماً لديهم خبرة بالبطولات، وعدد من الشباب الموهوبين.

ضم سلطان الزعابي‏

من ناحية أخرى، تعاقدت شركة شباب الأهلي لكرة القدم مع سلطان ا لزعابي قادماً من نادي اتحاد كلباء، لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المواطنين الموهوبين.

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