عبيد البدواوي : «عالمية دبي» جذبت المحترفين الأجانب

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كشف عبيد البدواوي مدير فريق الكرة بنادي حتا، أن العديد من المحترفين الأجانب يفضلون العروض من أندية الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، بسبب الرغبة في العيش في دبي بفضل الشهرة والسمعة العالمية الكبيرة لها على مستوى العالم.

وقال لـ «البيان»: إن بعض اللاعبين الأجانب الذين لعبوا معهم الموسم الماضي فضلوا عرض حتا رغم وجود عروض خارجية بأسعار أعلى، بسبب جودة الحياة والشهرة الكبيرة التي اكتسبتها الإمارات ودبي في مختلف الجوانب ومن بينها القطاع الرياضي.

أفضل النتائج وأكد البدواوي أن «الإعصار» يتطلع إلى تقديم أفضل النتائج في دوري أدنوك للمحترفين التي تقوده للبقاء مع الكبار، خاصة بعد الجرعة المعنوية الكبيرة المتمثلة بالزيارة الكريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لنادي حتا بعد فوز «الإعصار» بلقب دوري الدرجة الأولى.

واستقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، للفريق، إلى جانب استقبال الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا الرياضي، مشيداً بالدعم الكبير والجهود المبذولة من قبل مجلس دبي الرياضي لدعم مشوار الفريق، خاصة في المرحلة المقبلة بعد العودة لدوري المحترفين.

استقطاب

وأعلن البدواوي استمرار نحو 14 لاعباً من الفريق في مشوار حتا المقبل في دوري أدنوك للمحترفين بعد مساهمتهم في الصعود لدوري المحترفين، وسيتم استقطاب لاعبين بإمكانيات تلبي تطلعات وأهداف الفريق في الموسم الكروي الجديد الذي سيكون حافلاً بالتحدي والإثارة، مشيراً إلى أن سوق الانتقالات يعاني من ندرة اللاعبين المميزين، خاصة على مستوى اللاعبين الإماراتيين.

تحضيرات

أكد عبيد البدواوي أن الفريق سيدشن تحضيراته مطلع يوليو الجاري عبر التجمع الداخلي الذي سيشهد قياسات الأوزان وإجراء الفحوصات الطبية قبل السفر إلى صربيا في إطار الاستعداد للموسم الجديد الذي يدشنه الفريق بمواجهة فريق خورفكان .

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