ناصر اليماحي لـ «البيان »: الفجيرة يخطط للصعود ويبني فريقاً للمستقبل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة رغبة ناديه في الحفاظ على لاعبي الفريق الذين قدموا مستوى متطوراً مع الفريق خلال الموسم الماضي.

ونوه اليماحي في رده على سؤال يتعلق بطموحات فريقه، وذلك فيما يتعلق بالمنافسة على الصعود من جديد مع انطلاقة مباريات دوري الدرجة الأولى، فقال لا يوجد فريق لا يفكر في الصعود والترقي نحو الأفضل، وأعتقد أن الفجيرة ليس بمنأى عن هذه التطلعات، وسبق وأن ذكرنا أننا نبني فريقاً للمستقبل، ولا تزال هذه الفكرة سائدة في الفجيرة.

لكن ذلك لا يمنع «الذئاب» من المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود والتواجد ضمن أندية المقدمة، وهدفنا هو الحفاظ على الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال مباريات مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي الذي أحدث فيه لاعبو الفجيرة صحوة غير مسبوقة.

فبعد أن كان الفريق قابعاً مع أندية المؤخرة في الدور الأول انتفض لاعبو «الذئاب» ليقدموا أفضل ما لديهم وينهوا الموسم ضمن مراكز الوسط برصيد 43 نقطة.

توافق

وأشار لـ«البيان» إلى أن هناك شبه إجماع على استمرارية أبرز نجوم الفريق من الإماراتيين والأجانب، وبالفعل تم التجديد لعدد منهم وهدف إدارة النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي هو إحداث الاستقرار على خطوط الفريق كافة، وكذلك على صعيد الجهاز الفني بعد التجديد للمدرب الوطني الشاب محمد الحوسني للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه الخطوة الأولى في إحداث الاستقرار في الفريق الأول. ووجه اليماحي الشكر لرئيس النادي لمتابعته الدائمة والمستمرة ودعمه للنادي وتوجيهاته بحلحلة جميع العقبات التي تعتري مسار الفريق.

ترتيبات

وفيما يتعلق بالترتيبات للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024 ،قال اليماحي كل أندية الهواة في انتظار إجراء القرعة التي ستتم عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، كما أننا نريد معرفة منظومة مسابقات الموسم المقبل، خصوصاً على صعيد آلية مسابقة الكأس، وألمح اليماحي إلى أن تجمع الذئاب سيكون خلال الشهر الجاري، وجاري التنسيق مع الجهاز الفني لمعرفة وتحديد مرحلة الإعداد قبل انطلاقة الدوري.

تجدر الإشارة إلى وجود لاعبين كثر تألقوا مع الفريق خلال الموسم الماضي أبرزهم الجزائري عكاشة حمزاوي الذي أحرز 13 هدفاً للفريق، فيما وقع زميله جواو على 10 أهداف.

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