دانييل إيسايلا: أرغب بالبقاء في الإمارات بعد التقدير الكبير

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس السابق أنه تلقى عدة عروض من أندية خليجية في ظل رغبته وعائلته في البقاء في المنطقة، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع أي من الأندية التي دخلت في مفاوضات معه.

ورحل إيسايلا عن بني ياس عقب نهاية عقده الموسم الأخير بعد 3 مواسم قضاها المدرب الروماني مع السماوي، ليخلفه في قيادة الفريق السلوفيني داركو ميلانيتش الذي يخوض تجربته الأولى في المنطقة

وقال إيسايلا في تصريحات نشرتها صحيفة «ديجي سبورت» الرومانية:«المناقشات التي أجريتها مع عدد من الأندية لم نصل خلالها إلى قاسم مشترك، بالطبع لم يكن هذا ما أردته أنا وعائلتي، خصوصاً وأننا كنا نرغب في البقاء في الإمارات بعد التأقلم على العيش هنا».

وتحدثت الصحيفة عن أن مدرب منتخب رومانيا تحت 21 سنة، وبني ياس والحزم السعودي السابق، من دون عقد حالياً، وينتظر إنهاء إجازته التي يقضيها حالياً في اليونان قبل تحديد وجهته المقبلة.

تقدير

وأضاف إيسايلا:«قضيت خمس سنوات في التدريب في منطقة الخليج، موسمين مع الحزم السعودي، وثلاثة مواسم مع بني ياس». وتابع:«بالفعل تأقلمت وعائلتي في الإمارات، وأشعر بالسعادة للتقدير الذي وجدته من الجميع، لا زلت أنتظر مناقشة عدد من العروض الأخرى، هناك بعض العروض التي وصلتني بعد نهاية عقدي مع بني ياس، إلا أننا لم نصل إلى اتفاق».

وكشف إيسايلا عن إمكانية عودته للتدريب في رومانيا لاسيما وأنه أحد المدربين الذين كانوا على رأس المرشحين لتولي تدريب ستيوا بوخاريست قائلاً :«كل الاحتمالات واردة، هناك فرص في الحياة يجب أن تعرف كيف تختارها وتستفيد منها في الوقت المناسب، لقد تلقيت عروضاً للعودة إلى رومانيا في السنوات الأخيرة، أعتقد أن هذا الأمر مطروح الآن وسأرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة».

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