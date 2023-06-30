التعاون يضم البلجيكي سيرناني ويجدد للعزاوي

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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تعاقد نادي التعاون مع المحترف البلجيكي سيرناني أي جا ليلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2023 - 2024 ، كما جددت إدارة النادي عقد الحارس الشاب عبد الله العزاوي.

ورحب عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون باللاعب البلجيكي، متمنياً له التوفيق مع الفريق خلال الموسم المقبل بخطوة تجديد الحارس الشاب العزاوي لعقده مع الفريق.

وكانت إدارة التعاون جددت قبل أيام عقد مدرب الفريق المواطن بدر طبيب للموسم الثاني على التوالي، فيما قرر الجهاز الفني بدء الإعداد الداخلي 22 يوليو المقبل.

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