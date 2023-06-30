شباب الأهلي يقدم مدربه نيكوليتش اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلنت شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم ، عن تعاقدها مع الصربي ماركو نيكوليتش مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، وسيتم تقديم المدرب من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد مساء اليوم أمام وسائل الإعلام.

وأكد النادي أن التعاقد مع المدرب الجديد يأتي في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير.

ويعتبر نادي لوكوموتيف موسكو آخر محطات المدرب الصربي الذي يبلغ من العمر 43 عاماً، كما تولى قيادة عدة أندية في صربيا ابرزها بارتيزان بلغراد.

وتوجهت شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي بالشكر والتقدير للمدرب السابق البرتغالي ليوناردو جارديم على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول وحقق معه دوري أدنوك للمحترفين، متمنين له التوفيق في محطته المقبلة.

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