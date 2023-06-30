كاكو.. مهمة الرقم 10 في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أعلن العين رسمياً تعاقده مع لاعب متوسط الميدان الباراغواياني اليخاندرو روميرو كاكو (28 عاماً) لثلاث سنوات لغاية 2026 قادماً من التعاون السعودي، ليصبح اللاعب الرابع، الذي ينضم للفريق البنفسجي تحت قيادة لجنة تسيير شؤون شركة الكرة بنادي العين، إذ سبقه كل من عمير أتزيلي، وساركي.

وخالد الهاشمي، وسيرتدي لاعب متوسط الميدان الباراغواياني، الذي يتمتع بمهارات عالية في صناعة اللاعب وتسجيل الأهداف القميص رقم 10، الذي يمنح عادة لصانع ألعاب الفريق، وهو صانع الألعاب الثامن، الذي ينضم للعين بعد رحيل عمر عبد الرحمن، حيث لعب قبله بهذا المركز كل من جوانكا، ومحمد عبدالرحمن، وخالد البلوشي، وريان يسلم، وناكاجيما، وإسلام خان، وبلاسيوس.

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ويعتبر كاكو هو اللاعب السابع، الذي ينضم للعين بعهد الاحتراف بداية، ويرتدي قميصاً بالرقم 10، إذ سبقه كل من التشيلي خورخي فالديفيا، الذي خلفه الإماراتي عمر عبدالرحمن، والبرتغالي روبن روبيرو، والمجري جوجاك، والأرجنتيني جوانكا، والأوكراني أندري يارمولينكو، وهو أول لاعب يتعاقد مع العين من الباراغواي.

وأكد محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير شؤون شركة الكرة بنادي العين أن الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وتوجيهاته بتهيئة كل الأسباب لتوفير احتياجات الفريق، أسهمت في حسم المفاوضات بالصورة المطلوبة.

رغبة قوية

وأشار حماد إلى أن جميع اللاعبين، الذين تفاوض معهم النادي أبدوا رغبتهم القوية في الانضمام للعين خصوصاً كاكو، وأشاد باحترافية نادي التعاون، خلال مرحلة المفاوضات.

في مشواره الكروي خاض كاكو تجارب احترافية عدة في دوريات مختلفة في أمريكا الشمالية بالأرجنتين، وبارغواي، والبرازيل، وإيطاليا، والسعودية قبل الانضمام لصفوف الفريق البنفسجي.

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