الوحدة يخوض «وديتين» في صربيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أنهت شركة كرة القدم بنادي الوحدة كل ترتيبات المعسكر الخارجي للفريق الأول، الذي يقام في صربيا في بداية تحضيرات العنابي، استعداداً للموسم الجديد، والمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ويستعد الفريق الأول بالوحدة للسفر اليوم إلى صربيا، لبدء معسكره الخارجي في مستهل تحضيراته، والذي يستمر حتى 17 يوليو المقبل، موعد العودة إلى أبوظبي، قبل أن يتوجه الفريق يوم 20 من الشهر ذاته إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية لإقامة معسكر ثان قبل بدء مشاركته في كأس الملك سلمان للأندية.

وكان التجمع الداخلي للوحدة قد بدأ قبل أيام بإجراء اللاعبين للفحوصات الطبية والقياسات البدنية قبل السفر إلى المعسكر الأوروبي.

واستقر العنابي على خوض مباراتين وديتين، خلال معسكر صربيا، إذ يواجه الوحدة في الودية الأولى فريق دسيتش، أحد فرق الدوري الممتاز بمونتنيغرو، يوم 8 يوليو، ويلعب في المباراة الثانية أمام نوفي بازار أحد فرق الدوري الصربي الممتاز يوم 15 يوليو المقبل.

بداية

وسوف يشهد معسكر العنابي في صربيا بداية مهمة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي كان الوحدة قد تعاقد معه لقيادة الفريق ، في صفقة حظيت بردود أفعال إيجابية نظراً لاسم المدرب الشهير وسيرته الذاتية الرائعة باعتباره «صائد للبطولات»، حيث أحرز 19 بطولة في تاريخه.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر تعرف موسيماني على اللاعبين خصوصاً أن الفريق لم يخض تدريبات في العاصمة أبوظبي، ويبدأ تحضيراته مباشرة في صربيا، ومحاولة تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، خلال مدة المعسكر القصيرة قبل البطولة العربية، التي تمثل التحدي الأول لموسيماني مع «أصحاب السعادة».

وشهدت الأيام الماضية جلسات عدة بين موسيماني وإدارة شركة الكرة، ورياض الذوادي المدير الرياضي، للوقوف على برنامج إعداد الفريق. يذكر أن الوحدة يلعب في المجموعة الرابعة في كأس الملك سلمان، ويبدأ مبارياته بمواجهة الكويت الكويتي يوم 28 يوليو.

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