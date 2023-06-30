«النواخذة» الأكثر نشاطاً في «ميركاتو الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بعد إعلان لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة على بدء موسم الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2023 - 2024، يوم 3 يوليو المقبل على أن تستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، لمنح الأندية الوقت الكافي لتعديل قوائمها، وإبرام التعاقدات الخاصة بصفقات اللاعبين الأجانب والمقيمين، سارعت أندية الهواة في تجديد عقود اللاعبين القدامى.

وإبرام صفقات جديدة قبل الدخول في الزمن الفعلي للميركاتو 3 المقبل.

وتصدر دبا الفجيرة «النواخذة» بورصة ميركاتو الهواة الصيفي، بعد أن قامت إدارة النادي بضم وتجديد عقود 11 لاعباً، ليأتي من بعده فريق دبا الحصن بعشرة لاعبين، منهم 9 قدامى، ومحترف أجنبي، وأيضاً قام مسافي بتجديد عقود 5 لاعبين مواطنين.

فضلاً عن ضم 5 مقيمين، والنية داخل قلعة مسافي تتجه إلى تجديد عقود 14 لاعباً مواطناً، ونجح مصفوت في الحفاظ على لُحمة الفريق بتجديد عقود 6 لاعبين، من ضمنهم محترف أجنبي، وينوي التعاون والعربي عدم التفريط في اللاعبين، الذين وجدوا منذ الموسم الماضي.

والذي قبله كما هو الحال في فريق الجزيرة الحمراء، الذي استعاد مدربه القديم المتجدد عيد باروت من جديد، ليشرف فنياً على الفريق، الذي أحدث صحوة غير مسبوقة مع انطلاقة الموسم الماضي.

والذي جلس على صدارته لأكثر من 5 أسابيع، خلال فترة المدرب الوطني معتز عبد الله قبل أن يرحل الأخير ويترك النادي، الذي ضرب الرقم القياسي في عدد المدربين، خلال موسم واحد، بعد أن أشرف على الفريق 5 مدربين هم:

معتز عبد الله، والبرازيلي فابيو، ليأتي الدور على المدرب الإنجليزي من أصل عراقي أمين فيليب، والمغربي أحمد مجاهد، ومع نهاية الموسم تولى مساعد المدرب سمير الشيخ أمور الفريق الأول، الذي أنهى الدوري في المركز العاشر، برصيد 43 نقطة.

4 نجح دبا الفجيرة في التعاقد مع 4 لاعبين جدد،منهم الثلاثي العماني،الذي تألق خلال الموسم الماضي مع ثلاثة أندية مختلفة، بعد أن ضم محمد المربوعي هداف دبا الحصن «15 هدفاً»، ومن ثم جاء الدور على مواطنه فارس الجابري أيقونة العربي، والذي أحرز له «18 هدفاً»، ثم سعيد عبيد لاعب وسط العروبة «11 هدفاً»، وأيضاً تم التعاقد مع عبدالله المطروشي قادماً من دبا الحصن.

وعلى صعيد اللاعبين القدامى قطعت إدارة دبا الفجيرة الطريق أمام الأندية الأخرى لتجدد عقود كل من الحارس المتألق محمد الرويحي، إلى جانب خليفة سرور، وعامر عمر، أحمد الحفيتي، أحمد نبيل، وعبد الله كوندي، والفارو أوليفيرا.

9 وسار دبا الحصن على طريق جاره دبا الفجيرة بتجديد عقود 9 لاعبين هم: حارسا المرمى سالم اليحيائي وسهيل الشامسي، وأحمد المطوع، وحسن الشاعر العبدولي وأحمد الظنحاني وأحمد الظهوري، وجاسم النقبي، والبرازيليان جواو فيكتور وموريس كارلوس، وكان نادي دبا الحصن تعاقد مع النيجيري نواه شوبوكونا، لتدعيم خط الهجوم.

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أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي اتجاه النادي إلى تسجيل 24 لاعباً، خلال الموسم المقبل، منهم 14 لاعباً مواطناً تم تجديد عقود 5 منهم وهم: الحارس المخضرم سعيد صادق، وعبد الله راشد الشهياري، وعيسى شاهين.

وعبد الله عيسى، كما استعاد النادي جهود لاعبه المميز سالم الشهياري، الذي لعب خلال المواسم الثلاثة الماضية لأندية العروبة والعربي ودبا الحصن، ولفت إلى تجديد عقود 5 مقيمين، و3 آخرين في الطريق، والاتجاه السائد هو التعاقد مع اثنين من الأجانب والمفاوضات جارية حالياً مع أكثر من لاعب لارتداء شعار فريق مسافي.

4 وسارعت إدارة مصفوت، برئاسة أحمد سعيد الكعبي في تجديد عقود 4 لاعبين هم: عبدالله صالح، وحمد علي البلوشي، وراشد علي، والحارس عبدالله طارق، كما عاد لصفوف الفريق لاعب الوسط المتميز عدنان الجسمي، فيما جدد النادي عقد اللاعب الغامبي الفوسيني جاساما، الذي أبدت أندية عدة رغبتها في ضمه، ليستمر مع النادي في موسم 2023 - 2024.

1 ونجح العروبة في كسب هداف غلف اف سي السنغالي محمد ديوب، والمشاورات جارية لانتقال مزيد من اللاعبين لقلعة النادي العرباوي، وتتجه النية في أروقة الفجيرة بتجديد عقود اللاعبين، الذين تألقوا مع الذئاب خلال الموسم الماضي.

قوائم الأندية

لن يشهد عدد اللاعبين الأجانب تغييرات «حتى الآن على قوائم الأندية»، حيث سيتم استمرار العمل بالنظام السابق والخاص بوجود 10 لاعبين في القائمة، بواقع 5 لاعبين أجانب، و5 مقيمين، بينما لا يزال التشاور مستمراً حول عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قوائم المباريات، وما إذا كانوا 8 لاعبين كما كان الموسم الماضي أم أكثر.

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