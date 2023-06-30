خورفكان يبدأ الإعداد للموسم الاثنين

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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تقررت انطلاقة تجمع خورفكان الداخلي في الثالث من يوليو المقبل عقب عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري الذي تم تجديد التعاقد معه للموسم الثاني على التوالي، حيث يباشر اللاعبون الفحوص الطبية لمدة يومين وتستمر فترة الإعداد الداخلي لمدة عشرة أيام تمهيداً للمعسكر الخارجي الذي لم يتم الاستقرار على وجهته وينطلق في الثاني عشر من يوليو.

وتتخلل فترة المعسكر عدد من المباريات الودية، قبل العودة إلى الدولة في الأول من أغسطس القادم وخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات التي تسبق انطلاقة موسم دوري أدنوك للمحترفين في الثامن عشر من أغسطس المقبل. وسيخوض النسور عدداً من الوديات المهمة قبل انطلاق الموسم.

قرعة الموسم

وكانت قرعة الموسم الرياضي التي جرت قبل أيام بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي قد وضعت خورفكان ضمن مباريات دوري أدنوك أمام حتا الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة في المواجهة الأولى ثم يلاقي فريق شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين في المباراة الثانية ويستقبل الإمارات في الجولة الثالثة ومن بعده يلتقي بالوصل ثم البطائح في الأسبوع الخامس ويعود ليستقبل الجزيرة.

ومن ثم يرحل لمواجهة بني ياس في الأسبوع السابع ويواجه عجمان ثم العين في الأسبوع التاسع ويلتقي بالنصر في خورفكان ويرحل لملاقاة الشارقة في الأسبوع 11، ومن بعده يلاقي الوحدة ليختتم مبارياته بملاقاة كلباء في الجولة الأخيرة من مباريات ذهاب دوري أدنوك للمحترفين.

تعاقدات

وتسعى شركة كرة القدم بنادي خورفكان لإبرام تعاقدات جديدة على مستوى الأجانب عقب رحيل الثلاثي البرازيلي دودو رفائيل لازار روسيك والبرتغالي اليتون فيليبي.

كما غادر الكشوفات أحمد الزيودي المنتقل لنادي البطائح ويوسف العامري الذي وقع مع النصر، فيما يستمر عقد الأنغولي فابيو أبرو حتى نهاية الموسم المقبل، كما نجح خورفكان مؤخراً في التعاقد مع لاعب الارتكاز وليد حسين «31 عاماً» لاعب الوحدة وشباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

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