«التانغو» يحافظ على صدارة تصنيف «فيفا»

المصدر: زيوريخ - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ المنتخب الأرجنتيني «التانغو» على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، بفضل حفاظه على مستواه بعد تحقيقه كأس العالم 2022.

بينما تراجع المنتخب الألماني مركزاً ليحتل المركز الخامس عشر، ولم تتغير المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، حيث تواجد المنتخب الأرجنتيني في الصدارة وخلفه المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم 2022، فيما جاء المنتخب البرازيلي ثالثاً.

وتقدم المنتخب الإنجليزي مركزاً ليحتل المركز الرابع، بينما تراجعت بلجيكا للمركز الخامس، ثم كرواتيا (السادس)، وهولندا (السابع) وأكملت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا المراكز العشرة الأولى.

ومازال المنتخب الألماني بعيداً عن المراكز العشرة الأولى وتراجع مركزاً ليحتل المركز الخامس عشر بعد أداء مخيّب للآمال في المباريات الدولية الأخيرة، وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني قبل أن يخسر أمام بولندا وكولومبيا.

وحافظ منتخب الإمارات «الأبيض» على مركزه الـ 72، في قائمة التصنيف فيما تصدر اليابان المنتخبات الآسيوية بوجوده في المركز 20 عالمياً، متقدماً مركزين أمام منتخب إيران، في حين جاءت أستراليا في المرتبة 27 عالمياً.

وكوريا الجنوبية في المرتبة 28 وحل منتخب السعودية في المركز الخامس آسيوياً و53 عالمياً، أمام كل من قطر بالمركز 58، والعراق بالمركز 70، عمان (73)، وأوزبكستان (74)، والصين (79)، والأردن (82)، البحرين (86)، سوريا (94)، وفلسطين ( 96).

صدارة أفريقيا

وحافظ المنتخب المغربي،«أسود الأطلس» الذي احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة، على صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية، محتلاً المركز الثالث عشر عالمياً، وجاء منتخب السنغال في المركز الثالث أفريقيا والثامن عشر عالمياً، فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الثالث أفريقيا والـ31 عالمياً.

الأفضل عربياً

وعلى مستوى أفضل 5 تصنيفات عربية تمسك منتخبا المغرب وتونس بالمركزين الأول والثاني عربياً، رغم تراجعهما للمركزين 13 و31 عالمياً، بينما تقدمت الجزائر ومصر والسعودية للمراكز 33 و34 و53 عالمياً. فيما تصدر منتخب أمريكا منتخبات الكونكاكاف وخلفه المنتخبان المكسيكي والكوستاريكي، فيما تصدر منتخبات أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا.

قفزات

ويعد منتخب كازاخستان أكثر المنتخبات قفزاً في المراكز، حيث ارتقى ثمانية مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 104.فيما تقدم منتخب موريتانيا، 6 مراكز ووصل للمركز 99، ليتواجد مجدداً في قائمة أول 100 منتخب. وكان منتخب المغرب يحتل المركز الـ11 في تصنيف شهر أبريل الماضي، لكنه تراجع مركزين لحساب الولايات المتحدة الأمريكية (11) وسويسرا (12).

وعلى مستوى أفضل 5 منتخبات أفريقية في التصنيف، يأتي منتخب المغرب في الصدارة بالمركز (13)، خلفه السنغال (18)، تونس (31)، الجزائر (33)، ومصر (34).

أما على المستوى الآسيوي، فيتصدر منتخب اليابان التصنيف بتواجده في المركز الـ(20) خلفه إيران (22)، أستراليا (27)، كوريا الجنوبية (28)، والسعودية (53). كما تتواجد منتخبات عربية أخرى ضمن الـ 100 الأوائل، وهي قطر (58)، العراق (70)، الإمارات (72)، عمان (73)، والأردن (82)، البحرين (86)، سوريا (94)، وفلسطين (96).

وحافظ منتخب اليابان على المركز الأول بين المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي الجديد الصادر يوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويصدر التصنيف العالمي المقبل بتاريخ 20 يوليو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز