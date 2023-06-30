4 مباريات لكلباء في معسكر سلوفينيا

المصدر: كلباء – محمد فضل

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عقدت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء اجتماعاً، برئاسة محمد عبيد اليماحي رئيس الشركة، تم فيه اعتماد التوجه الاستراتيجي للشركة، واعتماد الجهاز الإداري للفريق الأول، كما تمت مناقشة وضع المراحل السنية، واعتماد الهيكل التنظيمي لقطاع المراحل السنية والفرق، خطة عمل النادي خلال الموسم المقبل.

وتقرر اختيار أحمد الزعابي مشرفاً على الفريق الأول ومحمد عبد الله الزعابي مديراً للفريق الأول وموسى حطب إدارياً فيما اختير أحمد علي مراد إدارياً لفريق الرديف . وتقرر بدء تجمع الفريق الأول في الأسبوع الأول من يوليو المقبل على ان تجرى الفحوصات الطبية، ومي 3 و4 يوليو .

وتبدأ التدريبات في الخامس منه وحتى الثاني عشر منه، وتغادر البعثة إلى معسكر سلوفينيا يوم 13 يوليو ، يتخلل الإعداد الخارجي 4 مباريات، وستكون العودة من المعسكر يوم 3 أغسطس المقبل لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة، التي تسبق انطلاقة موسم دوري المحترفين في الثامن عشر من الشهر ذاته.

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ويواجه كلباء في المباراة الأولى فريق الشارقة، ثم يرحل للقاء البطائح، ومن بعده يلاقي الجزيرة في الأسبوع الثالث، وعجمان، ويستقبل حتا، وفي الجولة السادسة يرحل لملاقاة الوحدة، وستكون مواجهة النمور في الأسبوع السابع أمام شباب الأهلي بطل النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، ثم يواجه النصر والإمارات في الأسبوعين الثامن والتاسع.

فيما يستقبل العين في الأسبوع العاشر، ومن بعده يرحل لمواجهة الوصل في زعبيل، ثم بني ياس ليختتم مباريات ذهاب الدور الأول أمام خورفكان في ديربي الساحل الشرقي.

3 لاعبين

وكانت شركة كرة القدم بنادي كلباء قد تعاقدت مع 3 لاعبين حتى الآن هم: سالم راشد لاعب الجزيرة وخالد الدرمكي القادم من الظفرة، واللاعب الأرجنتيني اندرياس فومبيرغ، والذي يحمل الجنسية السلوفينية، ويقود هجوم المنتخب سلوفينيا، فضلاً عن تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول، لمنع أطماع الأندية الأخرى.

وتفيد متابعات «البيان» بأن مهاجم كلباء أحمد جشك تلقى عرضاً للعب لأحد أندية دوري المحترفين، خلال الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024. واستغنى الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي عن خدمات الثلاثي الأجنبي الروماني الكسندر ساتيش، والبرازيلي ايغور روسي، والمالي عبد الله ديابي.

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