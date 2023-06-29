أحمد بن محمد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد أصبحت مركزاً استراتيجياً للقوة الناعمة والرياضة أهم عناصرها

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت مركزاً استراتيجياً ومؤثراً للقوة الناعمة التي تمثل الرياضة أحد أهم عناصرها.

وأوضح أن هذا يضاعف المسؤولية على جميع منتسبي الوفود الرياضية المشاركة في المحافل المقبلة لتمثيل الوطن خير تمثيل وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف سموه أن الدورات والتجمعات الرياضية على مختلف مستوياتها هي المعيار الرئيسي لقياس مدى تطور أداء الرياضيين لمواصلة مسيرة تمثيل الوطن والسعي لإعلاء رايته بصفة مستمرة.

ونوه سموه بضرورة الالتفاف حول الرياضيين وتوفير جميع الإمكانيات والسبل التي تعينهم على الظهور المميز وحصد المراكز المتقدمة في جميع المناسبات الرياضية ومنها النسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية التي تقام بالجزائر، إذ تتجلى فيها أسمى معان التضامن والأخوة واللُّحمة بين جميع الرياضيين من الوطن العربي في تجمع رياضي فريد من نوعه.

وأشار إلى نجاح أبناء الإمارات في حصد 114 ميدالية ملونة منذ المشاركة عام 1976 وحتى نسخة 2011 بالدوحة والتي شهدت أفضل مشاركة في مسيرة اللجنة الأولمبية بدورات الألعاب العربية برصيد 32 ميدالية.

وحث سموه جميع فرق العمل من اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية على مواصلة التنسيق المشترك وتبني الأفكار والرؤى التي تفتح آفاقاً أرحب من التعاون والتكامل لخدمة رياضة الإمارات.

وثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل واللجنة المنظمة للنسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية في إقامة هذا العرس الرياضي الكبير والإصرار على إنجاحه.

وأشاد سموه بجهود الدولة المستضيفة وتوفير كل مقومات النجاح والتميز لخروجه بالصورة المنشودة، بما يخدم مصلحة الرياضة العربية بالكامل.

وتشارك الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ15 المقررة بالجزائر من 5 إلى 15 من يوليو المقبل ممثلة باللجنة الأولمبية الوطنية تحت شعار "بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي"، ويمثل وفد الإمارات 131 رياضياً بواقع 80 لاعباً و51 لاعبة.

وتشهد الدورة مشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة منها 3 رياضات لأصحاب الهمم من خلال 245 مسابقة في 5 مدن مختلفة هي الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وتيبازه، وعنابة.

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