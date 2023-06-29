استعداداً لكأس "الملك سلمان".. الوحدة يبدأ معسكره في صربيا السبت

المصدر: وام

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تتوجه بعثة نادي الوحدة بعد غد “ السبت ” إلى صربيا لإقامة معسكر إعدادي في الفترة من 1 إلى 17 يوليو المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة كأس "الملك سلمان" للأندية 2023، بالمملكة العربية السعودية.. على أن يقيم الفريق فترة إعداد أخرى في مدينة أبها بالسعودية اعتباراً من 19 يوليو و لمدة أسبوع قبل المواجهة الأولى في البطولة.

وتقام مباريات كأس "الملك سلمان" للأندية في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبلين، ووضعت القرعة “ الوحدة ” في المجموعة الرابعة مع الرجاء المغربي "حامل اللقب"، والكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري.

و يبدأ الوحدة مبارياته في دور المجموعات بكأس "الملك سلمان" في 28 يوليو المقبل أمام الكويت الكويتي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

و أكد راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أهمية استثمار المشاركة في بطولة كأس "الملك سلمان" للأندية 2023، لتحقيق نتائج جيدة في ظل ما يمتلكه فريق الوحدة من إمكانات، بالرغم من قوة الأندية المتواجدة في المجموعة الرابعة.

وأوضح الزعابي أن الشيء المهم بالنسبة للوحدة من المشاركة في كأس "الملك سلمان "، للأندية الاستعداد الجيد للمنافسة في الموسم الجديد، الذي يتضمن دوري أدنوك للمحترفين، وبقية الاستحقاقات الأخرى.



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