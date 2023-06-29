أخبار سارة لجماهير العين قبل معسكر إسبانيا

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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تترقب جماهير العين أخباراً سارة تتعلق بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب ومواطنين، في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل أن يدشن الفريق برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث ستكون البداية بالتجمع الداخلي والفحص الطبي، كمرحلة أولى قبل الانتقال للمرحلة الثانية والمعسكر الخارجي بإسبانيا، وإجراء عدد من المباريات الودية خلاله، قبل العودة للدولة، لتنفيذ المرحلة الثالثة الأخيرة قبل الدخول في برنامج المنافسات المحلية.

وأكدت مصادر متطابقة، أن العين وصل إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع أكثر من لاعب أجنبي ومواطن، فيما ربطت تقارير إعلامية، عدداً من الأسماء بالنادي، لارتداء شعار الفريق البنفسجي في الموسم الجديد، وأبرزهم الكاميروني ليندر تاوامبا نجم التعاون السعودي، وعلى مستوى اللاعبين المواطنين، فقد برز اسم صانع ألعاب الجزيرة الشاب خلفان مبارك، غير أنه لم يتسنَ الحصول على نفي أو تأكيد من مسؤولي نادي العين حتى الآن.

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