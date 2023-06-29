77 حالة انتقال وتجديد عقود في «المحترفين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تواصل أندية دوري المحترفين سباقها ضد الزمن، من أجل استكمال ملف التعاقدات قبل بدء استعدادات الموسم الجديد الأسبوع المقبل، حيث رصدت «البيان» 77 حالة انتقال وتجديد عقود، ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي ينطلق التسجيل فيها رسمياً، الاثنين المقبل، ويستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، وتشمل الصفقات الجديدة المدربين واللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين وحالات التجديد.

وتعد صفقة انتقال التونسي فراس بالعربي من عجمان إلى الشارقة من أبرز الصفقات على صعيد الانتقالات الداخلية بين الأندية، نظراً لقيمة اللاعب الفنية باعتباره أحد أبرز اللاعبين الأجانب في دورينا في الموسم الماضي بتسجيله 12 هدفاً، ومساهمته بـ11 تمريرة حاسمة، وجاء ضم بالعربي بعد نجاح الشارقة في تجديد تعاقده مع مدربه الروماني أولاريو كوزمين في خطوة مهمة، للحفاظ على الاستقرار الفني، ومواصلة مسيرة الألقاب.

وتصدر النصر قائمة الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات حتى الآن بـ13 حالة انتقال، تشمل المدرب واللاعبين الجدد، وتجديد عقود 5 لاعبين آخرين.

وتضم تعاقدات النصر المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، و3 صفقات متميزة للاعبين الأجانب، تشمل الكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني، و البرتغالي يوري ميدييروس جناح نادي سبورتينغ براغا، وأجنبي ثالث في صفقة نوعية كذلك، سيتم الإعلان عنها قريباً، و3 لاعبين مواطنين هم: يوسف العامري القادم من خورفكان، ولاعب الارتكاز محمد جمال لاعب الجزيرة السابق، ومحمد جمعة البلوشي حارس مرمى نادي مصفوت، والبرازيلي المقيم غوستافو مولير مدافع الشارقة، وتجديد عقود حمدان الكمالي وعبد العزيز صنقور وحارس المرمى عبد الله التميمي ولاعب الارتكاز خالد جلال، والإيفواري عبد الله توريه.

وتميز الوصل بحركة نشطة كذلك في سوق الانتقالات بـ11 تعاقداً متنوعاً حتى الآن، تشمل المدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش، واستعادة لاعبه السابق كايو كانيدو من العين، وضمه اللاعب الأرجنتيني نيكولاس خمينيز القادم من بني ياس، والمدافع الكولمبي أكسيس بيريز القادم من غيرسون سبور التركي، والكولمبي دانيال بيدروزو ضمن فئة المقيمين، إضافة إلى تجديد عقود الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لموسم واحد، والمدافع المغربي سفيان بوفتيني لموسمين، واللاعب المقيم أداما ديالو حتى 2028، والظهير الأيسر عبد الرحمن صالح حتى 2028، وإبرام عقدي احتراف للاعبين عتيج عصام، ومحمد عبد السلام بوزيري.

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كما دخل البطائح سوق الانتقالات بقوة، وأبرم 11 صفقة حتى الآن، تشمل المدرب الروماني ميريل رادوي، واللاعبين راشد مهير وعبد الله الرفاعي القادمين من الظفرة في صفقة انتقال حر، ومحمد راشد من بني ياس وأحمد الزيودي وسالم علي من خورفكان ومحمد الحمادي من بني ياس وإسماعيل الزعابي من الظفرة، وتجديد عقدي الثنائي أحمد موسى وعيسى أحمد، وتعاقده مع الإيفواري أولريش ميليكي لاعب ارتكاز فولنتاري الروماني والكاميروني بيتروس بوميل من فريق أوبست المجري، فيما ضم عجمان المدرب البرازيلي كايو زاناردي، والمدافع التونسي نادر الغندري من النادي الأفريقي مواطنه هيكل الشيخاوي لاعب وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، واللاعب البرازيلي المقيم جيانلوكا مونيز ظهير أيسر الوحدة على سبيل الإعارة، وضم العين المدرب الهولندي ألفريد شرودر، واللاعب عومير أتسيلي، وخالد العطاس مدافع بني ياس، واللاعب النيجيري المقيم ريلوانو ساركي، وقام اتحاد كلباء بتجديد عقد مدربه فرهاد مجيدي، وضم اللاعب خالد الدرمكي القادم من الظفرة، وسالم راشد والمهاجم السلوفيني أندريس فومبيرغار من فريق لورينزو الأرجنتيني.

حضور قوي

وسجل شباب الأهلي حضوره بقوة في سوق الانتقالات في الأيام الأخيرة بإعلانه عن تجديد عقدي لاعبيه الأجنبيين عزيز جانييف، وفيديريكو كارتابيا،والرباعي المكون من ماجد ناصر، ووليد عباس، وأحمد جمي،ل وطارق أحمد في انتظار الكشف رسمياً عن مدربه الصربي الصربي ماركو نيكوليتش.

وأعلن حتا العائد إلى دوري المحترفين عن 4 صفقات حتى الآن، تشمل المدرب الصربي زيلكو ماركوف، واللاعب الألماني ألكسندر ميركل، والبلجيكي دينو أرسلاناجيتش القادمين من الدوري التركي، وتجديد عقد خلفان النوبي بعد تألقه مع الفريق في الموسم الماضي، وتعاقد بني ياس مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، واللاعب خلف الحوسني القادم من خورفكان.

ونجح الوحدة في ضم أحد أبرز المدربين في السنوات الأخيرة وهو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري، والأهلي السعودي سابقاً، إضافة إلى ضم اللاعب الإيراني أحمد نور الله قادماً من شباب الأهلي، وخالد بطي من الظفرة، وعبد العزيز محمد (21 عاماً) لاعب وسط شباب الأهلي سابقاً، وجدد الوحدة عقد سهيل المنصوري لموسم إضافي. من جانبه اختار الإمارات الحفاظ على استقراره الفني بتجديد عقد المدرب محمد الجالبوت، إضافة إلى ضم الكاميروني فرانك كوم، وتجديد عقد مهاجمه السابق دييغو أكوستا، وضمه الثنائي إبراهيم خميس، وسالم سيف في صفقة انتقال حر.

ولم يبرم الجزيرة أي صفقة من اللاعبين الجدد باستثناء التجديد مع لاعبه عبد الله رمضان، وتعاقده مع المدرب الهولندي فرانك دي بور.

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