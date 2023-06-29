الكاميروني بومال إلى البطائح

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كشفت شركة كرة القدم في نادي البطائح رسمياً عن أول الصفقات على مستوى المحترفين الأجانب بعد تعاقدها مع الكاميروني بيتروس بومال قادماً من نادي أويبست المجري، وأعلن «الراقي» عن تعاقده مع لاعب الوسط الكاميروني في أول أيام عيد الأضحى المبارك ليقدم لجماهيره «العيدية» تزامناً مع المناسبة السعيدة.

وانطلقت مسيرة بومال الاحترافية (30 عاماً)، مع نادي سوشو أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي ثم انتقل إلى فريق ليتيكس لوفيتش وفريق سسكا صوفيا في الدوري البلغاري، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع فريق أورال يكاترينبورغ الروسي ثم انتقل إلى صفوف بي بي أرضروم سبور التركي ، لينتقل في الموسم قبل الماضي إلى فريق أويبست المجري والذي رحل عنه أخيراً لخوض أول تجربة خليجية وإماراتية مع البطائح.

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