النصر يضم الكولومبي أغوديلو

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أعلن نادي النصر عن تعاقده رسمياً مع اللاعب الكولومبي كيفن أغوديلو، قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي لمدة موسمين، ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع «تويتر» فيديو عن اللاعب وقال: «تمت عيدية العميد.. من الدوري الإيطالي إلى دانة الدنيا دبي الكولومبي كيفن أغوديلو.. نصراوي».

وتعتبر صفقة أغوديلو «24 عاماً» الثانية على مستوى المحترفين الأجانب والسادسة في المجمل العام بعد إكمال إجراء التعاقد مع المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني لمدة موسمين، و3 لاعبين مواطنين في صفقات انتقال حر، تشمل الظهير الأيمن يوسف العامري القادم من خورفكان، ولاعب الارتكاز محمد جمال من الجزيرة، والبرازيلي المقيم غوستافو ألكيس مولير مدافع الشارقة، إضافة إلى حارس مرمى نادي مصفوت محمد جمعة البلوشي.

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