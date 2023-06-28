الوحدة يجدد عقد سهيل المنصوري

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تجديد عقد لاعب الفريق الأول سهيل المنصوري لموسم إضافي. ويستمر اللاعب مع العنابي للموسم الثاني على التوالي بعدما كان عاد إلى الفريق مطلع الموسم الأخير بعد تجربة مع الظفرة عقب رحيله في المرة الأولى عن العنابي. من جهة أخرى، تواصل شركة الكرة إلى جانب رياض الذوادي المدير الرياضي للشركة عقد جلسات مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول للوقوف على احتياجات الفريق ومناقشته في بعض الأسماء المطروحة، والمعسكر الخارجي، إضافة إلى المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية.

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