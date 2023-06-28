البطائح بثوب جديد في التحدي الثاني

المصدر: دبي_ علي الظاهري

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يخوض فريق البطائح تحدي دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الكروي المقبل بثوب جديد، بعد التغيير الكبير الذي تشهده صفوف «الراقي»، سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو المحترفين الأجانب، إضافة إلى تغيير الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الجديد الروماني ميرل رادوي، وبلغ عدد الصفقات التي أعلن عنها حتى الآن 5 صفقات تمثلت في استقطاب لاعبين مواطنين ومقيمين بخلاف المحترفين الأجانب الذين لن يستمر منهم سوى المهاجم الكاميروني أناتول بيرتراند لتشمل التغييرات الجديدة في ملف المحترفين الأجانب 80 % في نادي البطائح الذي نجح في البقاء الموسم الماضي في أول مشاركة تاريخية له في دوري المحترفين.

ومن المقرر الكشف في الأيام المقبلة عن الأسماء الجديدة التي ستنضم لكتيبة «الراقي» في الموسم الجديد، أبرزها الإيفواري أولريش لاعب فولنتاري الروماني الذي تعاقدت شركة كرة القدم معه، وذلك قبل بدء المرحلة الأولى من برنامج الإعداد.

اجتماع

من جانب آخر، عقدت شركة كرة القدم بنادي البطائح، اجتماعاً بمقر الشركة بإستاد خالد بن محمد بالشارقة، ترأسه حسن التفاق، وحضره جميع الأعضاء، خلفان المسافري، ناصر الطنيجي، طارق سالم الخنبشي وسليمان بن دابل، وناقشت الجلسة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الموسم الكروي الجديد، وتحضيرات الفريق تأهباً لخوض غمار كل المنافسات.

ووقف مجلس الإدارة على آخر ترتيبات انطلاقة تحضيرات الفريق الأول، حيث حدد يوم 10 يوليو المقبل موعداً للتجمع الأول، والذي يشتمل على إجراء الفحص الطبي لكل اللاعبين، ومن ثم انطلاقة التدريبات.

ترتيبات المعسكر

وناقش الاجتماع آخر ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول إلى النمسا، والمقرر له يوم 16 يوليو القادم، لعقد معسكر تحضيري يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، سيخضع خلاله اللاعبون لتدريبات بدنية وتكتيكية تحت إشراف المدرب الجديد للفريق الروماني رادوي، والذي تعاقدت معه الشركة خلفاً للمدرب معتز عبد الله الذي كان قاد الفريق في آخر ثلاث مباريات في دوري أدنوك للمحترفين.

ورحب مجلس الإدارة باللاعبين المنضمين حديثاً للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متمنين لهم التوفيق وقيادة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية.

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