«خليجي أكاديميات القدم» بعجمان 7 يوليو

المصدر: عجمان_ ياسر قاسم

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عقدت اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية اجتماعاً تنسيقياً لبحث آخر الاستعدادات والتجهيزات لإطلاق النسخة السادسة من بطولتها الكروية الخليجية التي انطلقت منذ 2016 بتنظيم مركز كواترو الرياضي في عجمان برعاية كريمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان.

ترأس الاجتماع عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي المشرف العام على المهرجان الكروي وبحضور كافة مدراء اللجان التنظيمية والأعضاء وتم خلال الاجتماع التأكد من التحضيرات اللازمة لتنظيم النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية الذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 13 يوليو 2023 والذي يتضمن بطولة أكاديميات كرة القدم للفئات العمرية تحت 14 سنة مواليد 2009 - 2010 وفئة تحت 12 سنة مواليد 2011 و 2012 إلى جانب العديد من البرامج الشيقة والمميزة وستكون هناك بطولات ومسابقات أخرى مثل بطولة تنمية المهارات الكروية ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الأكاديميات الكروية في المنطقة وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية وأيضاً رحلات ترفيهية إلى مختلف الفرق المشاركة في المهرجان الخليجي إلى جانب مسابقة التغطية الإعلامية المتميزة التي ظلت تحظى بها البطولة من نسخة لأخرى.

وأوضح عبد العزيز عبد الله المشرف العام على المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، أن اللجنة المنظمة ستعقد مؤتمراً صحفياً في الثالث من يوليو المقبل للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمهرجان والكشف عن الرعاة والفرق المشاركة في فئتي البطولة علاوة على إجراء القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات والنقاش حول اللائحة الفنية المعتمدة والتي سيتم تطبيقها في البطولة.

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