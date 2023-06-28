ياسر سالم: وتيرة التعاقدات بطيئة وأتوقع موسماً قوياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توقع ياسر سالم نجم منتخبنا الوطني ونادي الوحدة السابق، أن يظهر دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل بشكل قوي من الناحية الفنية وعلى مستوى المنافسة، مؤكداً أنه من الصعوبة الحديث عن الفرق القادرة على المنافسة في اللقب من الآن، والأمر يتوقف على الأدوات والعناصر الجديدة التي ستدعم بها صفوفها.

وينطلق دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد 2023-2024 في 18 أغسطس المقبل، ويختتم في 26 مايو من سنة 2024، فيلتقي في الجولة الأولى عجمان وشباب الأهلي، والبطائح والوحدة، وبني ياس والعين، والإمارات والوصل، والشارقة واتحاد كلباء، والجزيرة والنصر، وحتا وخورفكان.

منافسة

وقال ياسر سالم لـ«البيان»: أتوقع أن يكون دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل قوياً للغاية، استكمالاً للموسم الأخير الذي شهد ارتفاعاً في المستوى الفني، واستمرت المنافسة حتى الجولات الأخيرة، قبل أن يحسم شباب الأهلي اللقب المرة الثامنة في تاريخه.

وأضاف: من الصعب الحديث عن الفرق التي قد تكون في واجهة المنافسة في الموسم المقبل رغم أنه لا يمكن إغفال الأسماء الكبيرة المعتادة المنافسة كل موسم، ومن الطبيعي الانتظار حتى اكتمال تحضيرات الأندية وتعاقداتها من اللاعبين الجدد سواء المواطنين أو الأجانب حتى يمكن الحديث عن طموحات وقدرات كل فريق، إضافة إلى عدم إغفال جانب الاستقرار على مدار الموسم وبعدها الحكم على المنافسة.

تعاقد

وعن رؤيته للتغييرات التي أجرتها الأندية على الأجهزة الفنية بالتعاقد مع مدربين جدد، تابع: بالفعل شاهدنا 10 أندية فضلت إجراء تغيير على صعيد الجهاز الفني والتعاقد مع مدربين جدد، بينما اعتمدت 4 أندية على الاستقرار باستمرار مدربيها في الموسم المقبل، وتغيير الأجهزة الفنية تسعى منه للظهور بشكل أفضل ولكنه قد يؤثر في الفريق لأن المدرب الجديد يحتاج إلى وقت أطول للتعرف إلى قدرات اللاعبين جيداً، وتطبيق أسلوبه وفكره التدريبي في أرض الملعب.

وأردف: هناك مدربون جدد لديهم تجارب في منطقة الخليج، ومعرفة سابقة بطبيعة اللاعب الخليجي، بعكس بعض منهم فيخوض التجربة أول مرة في الإمارات والمنطقة، وبذلك المعرفة السابقة تختصر الكثير، وفترة الإعداد والمباريات الودية ستعطي المدربين الرؤية الصحيحة لتقييم فرقهم إذا سارت الأمور بشكل طبيعي وجيد في التحضيرات.

انتقالات

وعن الانتقالات الصيفية وتعاقدات الأندية مع اللاعبين، يرى ياسر سالم، أنه حتى اللحظة الأمور ما زالت هادئة في الكثير من الأندية، وقال: من وجهة نظري وتيرة التعاقدات والصفقات الجديدة بطيئة بعض الشيء في معظم الأندية باستثناء ناديين أو ثلاثة عملت بشكل مكثف في الفترة الماضية، والأندية بكل تأكيد تبحث عن لاعبين من أصحاب الجودة العالية والأسماء الكبيرة، والتنافس سيكون قوياً وأفضل للغاية، وأعتقد أن المستوى الفني سيذهب للأفضل في حال كانت الاختيارات على مستوى عالٍ من اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

رصيد

وتحدث نجم العنابي السابق عن الوحدة وتعاقده مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مؤكداً أن موسيماني مدرب كبير ويملك شخصية قوية ويمتلك العديد من البطولات في رصيده التدريبي، إضافة إلى أنه يمتلك عقلية الفوز والتعامل بشكل جيد مع البطولات وهو ما سيختصر الكثير مع الوحدة، إلا أنه في الوقت ذاته بحاجة إلى الأدوات التي تمكنه من تقديم عمل قوي، والفريق يحتاج بالفعل لبعض الأدوات الجديدة لإظهار الوحدة بشكل متكامل. وقال: أتوقع نجاح موسيماني مع العنابي وخاصة أنه نجح مع الأندية التي عمل فيها سابقاً سواء في صنداونز أو الأهلي المصري أو الأهلي السعودي، وهو من المدربين الذين تمتعوا بالاستقرار في مسيرته التدريبية بالعمل في 5 أندية فقط على مدار أكثر من 20 عاماً.

وعما يحتاج الوحدة للفوز بدوري أدنوك للمحترفين الغائب عن خزائن قلعة أصحاب السعادة منذ سنة 2010، أضاف: التعامل بهدوء وأن يكون هناك ردة فعل إيجابية مع أي متغيرات تطرأ على الفريق في الموسم.

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