بعد إنجازها في «الألعاب العالمية».. استقبال حافل لبعثة الإمارات في مطار دبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حظيت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي باستقبال حافل لدى عودتها إلى دبي أمس بعدما أنهت مشاركتها الناجحة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين، وتحقيق أفضل إنجاز عربي بحصد 73 ميدالية ملونة (18 ذهبية، و22 فضية، و33 برونزية).

وكان في مقدمة المستقبلين سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأمين يوسف أمين، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في "أدنوك"، وعدد من المسؤولين في الاتحادات الرياضية المختلفة، وأسر اللاعبين.

وأوضح سعادة سعيد حارب أن الإنجاز المتميز للأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية يعكس رعاية ودعم القيادة الرشيدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته استضافة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في 2019، وجاءت المشاركة الإماراتية في ألعاب برلين 2023، بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط، وذلك في 20 رياضة مختلفة.

وقال إن المشاركة المتميزة لرياضيي الإمارات في مؤتمرات الشباب القادة على هامش ألعاب برلين 2023، تعكس دعم ورعاية القيادة الرشيدة لهذه الفئة من الرياضيين، الذين يتفانون في التدريب وتمثيل دولة الإمارات، وعكس الصورة المشرفة عن الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتوجه سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، بالمنجزات والمكتسبات التي حققها الأبطال في دورة الألعاب العالمية.

وقال العواني إن هذا الإنجاز أثبت قدرة أبطال الإمارات من أصحاب الهمم، على الوصول لمنصات التتويج، رافعين علم بلادهم عالياً، متسلحين بإرادة صلبة وقوية تجاوزت جميع التحديات، ليكونوا مثالاً يحتذى، ونبراساً للتصميم والعمل الجاد والدؤوب.

وهنأ سعادة عيسى هلال الحزامي، قيادة الدولة على الإنجاز المشرف للبعثة في الألعاب العالمية، كما قدم التهنئة لأسر اللاعبين على التميز الكبير وتحقيق المنجزات الوطنية لأبنائهم في البطولة العالمية، والطموحات الكبيرة في المنافسة على المراكز الأولى في المسابقات المختلفة.

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