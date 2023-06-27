الحصن يعيد التونسي عثمان النجار مدرباً للفريق

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي دبا الحصن التعاقد مع المدرب التونسي عثمان النجار، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، خلفاً للمدرب "المؤقت" الأسترالي حسين اسكندروفيك.

وسبق للنجار تولي تدريب الفريق الحصناوي موسم 2021 – 2022، ويمتلك النجار سيرة ذاتية طيبة بعد ان عمل من قبل مساعداً لمدرب الترجي معين الشعباني وكذلك العمل مع الخبير فوزي البنزرتي، في النادي الإفريقي، كما عمل في منتخب المحليين التونسي، المتوج بلقب إفريقيا في 2011، قبل الالتحاق بالترجي الرياضي قبل موسمين.

ويمتد عقد النجار مع دبا الحصن حتى نهاية الموسم الكروي المقبل والذي يطمح فيه فريق دبا الحصن الصعود من جديد الى مصاف دوري المحترفين بعد مرور قرابة العقدين على آخر صعود للفريق لدوري الأضواء والشهرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز