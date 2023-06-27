أحمد نور الله : البطولة مع «الفرسان» الذكرى الأفضل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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ودّع الدولي الإيراني أحمد نور الله، شباب الأهلي بعد نهاية عقده مع النادي عقب موسمين قضاهما مع «فرسان دبي».

ويستعد نور الله لارتداء قميص الوحدة في الموسم المقبل بعد نجاح «العنابي» في ضم اللاعب في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الأخير، والإعلان رسمياً عن أولى صفقات الوحدة في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب نور الله عبر خاصية «ستوري» على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» رسالة وداعية لـ «فرسان دبي»، قائلاً: أشكر إدارة شباب الأهلي وزملائي اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية وجماهير النادي على موسمين رائعين، وستبقى الذكرى الأجمل والأفضل بالنسبة لي الفوز بالبطولة مع الفريق.

أمنية

وتمنى نور الله التوفيق لزملائه لاعبي شباب الأهلي، وقال: لن أنسى الأيام الرائعة التي عشناها سوياً، أتمنى لكم الأفضل.

وكان نور الله انضم لشباب الأهلي في أغسطس 2021، وقدم مع الفريق أداء لافتاً، وساهم في حصول «فرسان دبي» على لقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الأخير للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

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