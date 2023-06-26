موسيماني: أتطلع لتحقيق الإنجازات وإسعاد جماهير الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الشكر إلى إدارة النادي على حفاوة الاستقبال في أبوظبي، مؤكداً تطلعه لبدء مهمته الجديدة مع «العنابي» من أجل تحقيق طموحات النادي وجماهيره.

ووصل موسيماني إلى أبوظبي، اليوم الاثنين، لتسلم مهام عمله مدرباً لـ«أصحاب السعادة»، وكان النادي تعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أشكر إدارة الوحدة على حفاوة الاستقبال، وأتطلع قدماً لبدء العمل مع الفريق».

وأضاف: «أشعر بالسعادة للانضمام إلى هذا الكيان الكبير، حيث نبدأ معاً مرحلة جديدة عنوانها العمل الجاد لتحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير».

واستقبل موسيماني في نادي الوحدة فارس مكتوم المزروعي نائب رئيس شركة الكرة، ورياض الذوادي المدير الرياضي للشركة.

ورحب المزروعي بالمدير الفني الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله في قيادة العنابي إلى منصات التتويج.

وتعد كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال أول التحديات أمام موسيماني مع العنابي، ويبدأ الفريق تحضيراته في الأول من يوليو المقبل استعداداً للمشاركة في البطولة التي يستهلها الفريق بمواجهة الكويت الكويتي يوم 28 يوليو المقبل.

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