بوزيري وصلاوي حتى 2028

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعلن نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن ابرام عقد احترافي هو الأول في مشوار لاعب فريق النادي الأول لكرة القدم، محمد عبدالسلام بوزيري، حتى العام 2028.

ويمثل ابرام العقد الاحترافي الأول للاعب بوزيري "19 عاما"، الخطوة الثانية لإدارة الوصل بعد الأولى المتمثلة بابرام عقد مماثل مع عتيق عصام، وذلك في إطار جهود الوصل للمحافظة على نجومه الشباب، وتعزيز صفوف فريق النادي الأول بلاعبين موهوبين.

ويمتاز بوزيري بمقدرته على تسجيل الأهداف لمصلحة الوصل، رغم كونه لاعب مدافع، وهذا ما حصل في موسم 2018-2019 بتسجيله 19 هدفا، اسهمت بتتويج الوصل بدرع دوري الأشبال في ذلك الموسم.

وفي دوري الموسم الماضي 2022-2023، لعب بوزيري مع فريق رديف الوصل، 9 مباريات، وياجمالي دقائق بلغ 770 دقيقة، نجح خلالها بتسجيل هدفين فقط.

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