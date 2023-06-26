فراس بالعربي لاعباً للشارقة حتى 2026

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم التعاقد مع اللاعب التونسي فراس بالعربي صانع ألعاب فريق عجمان لمدة 3 مواسم حتى العام 2026 في صفقة انتقال بالتفاوض مع نادي عجمان، ويعتبر بالعربي من أفضل لاعبي دوري أدنوك للمحترفين الموسم المنصرم وقاد عجمان لتحقيق أفضل نتائج الفريق في مشوار المحترفين.

وخاض بالعربي الذي أكمل عامه الـ 27 الشهر الماضي، 82 مباراة في الدوري خلال 3 مواسم، ابتداءً من موسمه الأول في الإمارات مع الفجيرة ثم موسمين مع عجمان وسجل 34 هدفا منها 12 هدفاً في الموسم الماضي كما صنع 11 هدفاً في نفس الموسم.

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