يوسف عبد الله يستقيل من مجلس إدارة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تقدم يوسف عبد الله عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة ومشرف الفريق الأول لكرة القدم باستقالته من المهمة المكلف بها، متمنياً التوفيق للفريق في استحقاقات الموسم الجديد 2023 - 2024.

بدأ يوسف عبدالله مسيرته لاعباً بالفجيرة قبل أن يتلقى عرضاً من الجزيرة الذي خاض معه 8 مواسم ليعود ويتقلد عدة مناصب بنادي الفجيرة منها إداري الفريق الأول وعضو مجلس إدارة النادي، كما تم اختياره في التشكيل الأخير بمجلس إدارة النادي الحالي برئاسة ناصر اليماحي وفي الوقت ذاته مشرفاً على الفريق الأول، وقضى عبد الله نحو أكثر 14 عاماً بنادي الفجيرة، كما لعب لكافة المنتخبات بدءاً من منتخب الناشئين وحتى المنتخب الأول.

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