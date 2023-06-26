شباب الأهلي يجدد عقد كارتابيا

المصدر: (دبي- علي الظاهري)

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أعلنت شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي عن تجديد عقد المحترف الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، وتأتي هذه الخطوة في ظل سياسة النادي على استقرار الفريق الأول والتمسك بعناصره الأساسية بعد التجديد لمجموعة من اللاعبين أبرزهم الأوزبكي عزيز جانييف والمدافع أحمد جميل والحارس ماجد ناصر والمدافع وليد عباس.

وانطلقت رحلة كارتابيا مع «الفرسان» في 2019 عندما لعب في صفوف الفريق معاراً ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ثم تعاقد نادي شباب الأهلي معه بصورة رسمية وأثبت اللاعب جدارته رغم مطاردة الإصابة خاصة في الموسم الماضي بعد أن كان أحد العناصر المؤثرة في حصد لقب دوري أدنوك للمحترفين.

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