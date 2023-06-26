4 وديات للوصل في سلوفينيا

المصدر: (دبي - علي شدهان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخطط فريق الوصل الأول لكرة القدم، لخوض 4 مباريات ودية مع فرق متفاوتة القوة والمستوى في معسكره الخارجي المقرر في سلوفينيا، استعداداً للموسم الجديد، ومن المتوقع أن تكون مع فرق من سلوفينيا أو مع فرق إماراتية أو عربية تعسكر في ذات الوقت في سلوفينيا.

ويبدأ برنامج إعداد فريق الوصل لموسم 2023 - 2024 بقيادة مدربه الجديد الصربي ميلوش في مطلع يوليو المقبل بفترة تجمع داخلي، تشتمل على إجراء فحوصات طبية معتادة، وتدريبات أولية لاستعادة اللياقة البدنية في صالة وملاعب النادي بزعبيل، قبل المغادرة إلى سلوفينيا بداية الأسبوع الثاني من يوليو المقبل، ولمدة 24 يوماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز