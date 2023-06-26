«تاناسي الجزيرة» يظهر في ستيوا بوخارست

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ذكرت صحيفة «ديجي سبورت» الرومانية، أن المحترف الروماني فلورين تاناسي لاعب نادي الجزيرة ظهر في تدريبات فريقه السابق ستيوا بوخارست خلال الأيام الماضية بعدما طلب من مدرب الفريق إلياس شارالامبوس التدرب مع الفريق الروماني خلال إجازته في بلاده قبل العودة إلى الجزيرة لبدء فترة الإعداد مع «فخر أبوظبي».

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المرتبط بعقد مع الجزيرة حتى نهاية الموسم المقبل، لم يتحدد مصيره بالاستمرار مع الجزيرة أو الانتقال إلى نادٍ آخر، وأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبله، خاصة وأنه مطلوب للعب في الدوري التركي.

عرض

وأكدت الصحيفة أن ناديي فناربخشة وطرابزون سبور التركيين أبديا اهتمامهما بالروماني فلورين تاناسي لاعب وسط الجزيرة للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت مصادر بأن نادي ستيوا بوخارست كان قد تقدم بعرض لاستعادة لاعبه السابق إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل إدارة الجزيرة نظراً لضعف المقابل المادي، وأن اللاعب مستمر لارتباطه بعقد مع الجزيرة إلا في حال وصول عرض مناسب من الناحية المالية.

فحوصات

وانضم فلورين تاناسي إلى الجزيرة مطلع الموسم الماضي قادماً من ستيوا بوخارست بعقد لمدة موسمين، مقابل ثلاثة ملايين يورو، وأحرز مع الجزيرة 6 أهداف وصنع 3، ولكنه غاب عن المشاركة منذ منتصف مايو الماضي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الأمامية اليسرى أبعدته عن الفريق حتى نهاية الموسم.

من جهة أخرى، يبدأ الجزيرة تحضيراته للموسم الجديد مطلع يوليو المقبل بخضوع اللاعبين للفحوصات الطبية والقياسات البدنية، ويقيم الفريق معسكره الخارجي في ألمانيا والذي ينطلق في الثامن من يوليو حتى نهاية الشهر ذاته، يتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى قبل العودة لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد في أبوظبي.

ويقود الفريق الهولندي فرانك دي بور في أول تجربة تدريبية له في المنطقة بعد تعاقد النادي معه خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر الذي رحل بنهاية عقده في الموسم الأخير، فيما يسعى النادي لاستكمال ملف التعاقدات خاصة بعد الإعلان رسمياً عن رحيل الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوش كوسانوفيتش والعراقي أيمن حسين، بينما لا يزال الثنائي فلورين تاناسي والمغربي أشرف بن شرقي مرتبطان بعقد مع النادي.

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