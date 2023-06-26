5 أندية في دوري «الـهواة» بلا مدربين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

على الرغم من تحديد انطلاقة موسم دوري الدرجة الأولى في الـ 30 من سبتمبر المقبل، لا تزال هناك 5 أندية تكثف البحث عن أجهزتها الفنية الجديدة، والتي تتولى الإشراف على فرقها قبيل بدء الإعداد الداخلي، ومن ثم التوجه للمعسكرات الخارجية، والأندية هي دبا الحصن والعربي والحمرية وغلف إف سي والعروبة.

ويقف على رأس هذه الأندية دبا الحصن الذي يكثف بحثه عن مدرب جديد خلفاً للكوتش حسين إسكندر الذي تولى المهمة منتصف الموسم الماضي خلفاً للمدرب محمد الجالبوت، والذي ترك الحصن وتوجه صوب إمارة رأس الخيمة للإشراف على فريق الإمارات، الذي تمكن من قيادته للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وتقوم إدارة دبا الحصن التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة الدكتور محمد أحمد المطوع بتكثيف الجهود من أجل اختيار المدرب الكفء، حيث تطمح إدارة النادي في إعادة الحصناوي إلى منصات التتويج من جديد خلال الموسم الكروي المقبل.

خيارات

وعلى ذات الاتجاه تسير إدارة العربي، والتي تتدارس حالياً حول أكثر من سيرة ذاتية لمدربين برازيليين وأجانب وعرب، وكان يشرف على فريق العربي القيواني المدرب الوطني عبد الغني نوح المهري، والذي انتهى عقده مع نهاية الموسم المنصرم، والذي أعلن في تصريح لـ «البيان» بأنه تلقى أكثر من عرض ويتشاور مع وكيله حالياً حول العرض الأفضل لتولي المهمة في الموسم الجديد، وكان مدرب الظفرة السابق بدر الدين الإدريسي قد أشرف على تدريب العربي مع انطلاقة الموسم الماضي، لكنه لم يكمل المهمة وتوصل الطرفان إلى اتفاق بإنهاء العقد بالتراضي لتتجه إدارة العربي لاستجلاب المدرب الوطني عبد الغني نوح الذي حقق مع الفريق عدة انتصارات، لكن العربي لم يكن من المرشحين نحو خطف بطاقة الصعود التي ذهبت للإعصار الحتاوي المتوج باللقب وفريق الإمارات الوصيف.

مهام

وثالث الأندية التي تبحث عن مدرب جديد هو نادي الحمرية برئاسة حميد حسن سالم بن حرب الشامسي الذي تم تعيينه رئيساً لنادي الحمرية قبل أيام، حيث ينتظر أن تقوم إدارة النادي الجديدة بتوزيع الحقائب الإدارية والمهام على الأعضاء الجدد، وبعد ذلك التفكير في أمور الفريق الأول من تعيين الأجهزة الفنية وتحديد مواعيد التجمع الداخلي، وكذلك المعسكر الخارجي لعنابي الهواة.

وكان يشرف على فريق الحمرية المدرب الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري الذي أعلن قبل أيام عن تلقيه أيضاً عدة عروض محلية وخارجية لتولي المهمة التدريبية بأحد الأندية.

وفي أروقة «غلف اف سي»، أكد المدير التنفيذي للنادي الكابتن عبد الله عمر، أن فريقه ينوي التعاقد مع المدرب الجديد عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد عبد الله نقي، دائماً ما تتريث في اختيار الجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً وستقوم الإدارة باختيار المدرب الأنسب للفريق.

تفاوض

وفي العروبة، لا يزال التفاوض سيد الموقف بعد رحيل المدرب التونسي سامي القفصي بعد نهاية عقده مع إدارة النادي خلال الموسم الماضي، وتتشاور اللجنة الفنية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة أخضر الفجيرة في الموسم الجديد.

وفيما يلي الأندية التي أبرمت تعاقداتها مع الأجهزة الفنية، حسن العبدولي «دبا الفجيرة»، جمال الحساني «الذيد»، بدر طبيب «التعاون»، عيد باروت «الجزيرة الحمراء»، نيبوشا «الظفرة»، إبراهيم بفود «مسافي»، محمد البلوشي «سيتي»، محمد الحوسني «الفجيرة»، يريوا جيكونغ «يونايتد»، واستيفن تايلور «غلف يونايتد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز