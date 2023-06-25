«الشيخاوي» يكـمل ملــف أجانب عجمان

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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أكمل نادي عجمان ملف المحترفين الأجانب بالتعاقد مع اللاعب التونسي هيكل الشيخاوي منتقلاً من نادي اتحاد المنستير، وتم التعاقد لمدة موسمين مع أفضلية عجمان في التعاقد لموسم ثالث.

بديل

ويلعب الشيخاوي في مركز لاعب الوسط الجناح، ليكون بدلاً لمواطنه فراس بالعربي الذي اكتملت المفاوضات مع نادي عجمان لانتقاله للشارقة خلال الساعات القليلة المقبلة، ونجحت إدارة عجمان في إتمام الاتفاق مع نادي اتحاد المنستير في وقت متأخر من ليلة السبت بعد منافسة مع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين.

ويحمل الشيخاوي المولود في 1996، الجنسية الفرنسية أيضاً، حيث ولد في فرنسا وبدأ مراحل تكوينه في مشواره مع الكرة في باريس قبل انتقاله لبلده الأصلي تونس للعب لنادي الملعب.

ولعب لمنتخب تونس الأولمبي ثم انتقل إلى اتحاد المنستير وظهر بمستوى جيد معه هذا الموسم مما أهله للانضمام للمنتخب الأول «نسور قرطاج»، ويتوقع وصول اللاعب إلى عجمان بعد نهاية الدوري التونسي نهاية الشهر الحالي، استعداداً للمشاركة في بداية التجمع الداخلي لـ«البرتقالي» يوم الخامس من يوليو المقبل.

خانات

وبصفقة الشيخاوي يكون عجمان استكمل الخانات الخمس للمحترفين الأجانب مع كل من المدافع التونسي نادر الغندري الذي تم التعاقد معه لموسمين أيضاً بعد نهاية تعاقده مع الصفاقسي مع استمرار المهاجم المغربي وليد أزارو والمهاجم الكونغولي برستيج ولاعب الوسط الجناح البحريني علي مدن.

عودة

من ناحية أخرى عاد إلى الإمارات المحترف التونسي فراس بالعربي بعد قضاء إجازة قصيرة في بلاده، حيث يستعد في الساعات المقبلة للتعاقد مع نادي الشارقة لمدة 3 مواسم بعد اكتمال إجراءات الاتفاق بين الناديين بشكل رسمي.

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