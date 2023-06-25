«قلب الأسد» مع «الفرسان» للموسم 12

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن تجديد تعاقدها مع الحارس الدولي ماجد ناصر لموسم إضافي بالشراكة مع ماي دبي، كما أعلنت الشركة عن استمرار وليد عباس مع فريق الكرة، بعد تجديد عقده، بالشراكة مع «سن اند ساند سبورت»، جاء تجديد التعاقدات في إطار مساعي شركة الكرة في قلعة «الفرسان» للمحافظة على استقرار الفريق والتمسك بأعمدته الأساسية.

ويخوض ماجد ناصر الملقب بـ «قلب الأسد» التحدي للموسم الـ 12مع «فرسان دبي» بعد انضمامه في 2012 لفريق شباب الأهلي«الأهلي سابقاً» قادماً من نادي الوصل، بينما كانت انطلاقته نحو حراسة الخشبات الثلاث من نادي الفجيرة.

الأكبر

ويعتبر ماجد ناصر (39 عاماً) الحارس الأكبر سناً في دوري أدنوك للمحترفين والذي سيكمل أبريل المقبل عامه الـ40، ولعب دوراً مهماً في المباريات التي شارك فيها مع شباب الأهلي رغم ابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة بسبب الإصابة، ولكنه أثبت قدرته على العطاء والتميز بعد التصدي لـ22 كرة والمحافظة على نظافة شباكه في مواجهتين خلال 11 مباراة شارك فيها بمسابقة الدوري التي توج بها فريقه في ختام الموسم الكروي.

تجديد

يذكر أن شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي جددت في الأيام الماضية عقد الدولي الشاب أحمد جميل بشراكة استراتيجية مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والأوزبكي عزيز غانييف، ومن المقرر أن يتجمع الفريق عقب عيد الأضحى المبارك في دبي قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي.

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