دوري «الهواة» ينطلق 30 سبتمبر

المصدر: متابعة - العوضي النمر

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أكدت مصادر لـ«البيان» أن اتحاد الكرة حدد موعد انطلاقة مسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة» يوم 30 سبتمبر المقبل، وتم إخطار الأندية بالموعد المقترح، من أجل تنظيم برنامج الإعداد والاستعداد للموسم الجديد.

وسيتم تحديد موعد مراسم قرعة الموسم الجديد، وتحديد عدد الفرق المشاركة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعكف لجنة المسابقات على وضع اللمسات الأخيرة على نظام وشكل الدوري، بناء على ورشة العمل التي نظمها الاتحاد لفرق الدرجة الأولى 6 الجاري.

وسيتم عقد ورشة مماثلة لأندية الدرجة الثالثة لتحديد شكل موعد المسابقة للموسم الجديد، حيث يهدف اتحاد الكرة من خلال عقد تلك الورش، إلى مناقشة المقترحات، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمسابقات المحلية، بما يسهم في زيادة منافسات وتطوير المسابقات الكروية موسماً بعد الآخر.

ترخيص

وفي هذا السياق، منح اتحاد الكرة الترخيص لعدد ثلاثة عشر نادياً من أندية الدرجة الأولى، للموسم الرياضي المقبل، بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS)، وفقاً للمعايير التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية، وهي المعايير المالية، ومعايير الإدارة والعاملين، والمعيار الرياضي، والمعايير القانونية، ومعايير البنية التحتية بدرجاتها المختلفة (A,B,C).

وحصلت على الترخيص المحلي أندية حتا والإمارات ودبا الحصن ومصفوت والحمرية والذيد ومسافي والرمس والعربي والجزيرة الحمراء والتعاون والفجيرة والعروبة، بينما لم يحصل ناديا غلف وسيتي، بالإضافة إلى ناديي فرسان هيسبانيا وبينونة «الهابطين إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل» على الترخيص المحلي، بسبب عدم استيفائها المعايير.

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