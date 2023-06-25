موسيماني يصل اليوم لقيادة الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يصل إلى العاصمة أبوظبي، اليوم، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لبدء مهام عمله في قيادة العنابي.

وكان الوحدة تعاقد مع موسيماني مديراً فنياً لـ«أصحاب السعادة» في الموسم المقبل، في صفقة حظيت باهتمام بالغ نظراً للسيرة الذاتية الرائعة، التي يملكها المدرب الحاصل على 19 بطولة في تاريخه، ووسط تفاؤل بقيادة مدرب صنداونز الجنوب أفريقي والأهلي المصري والأهلي السعودي السابق بإعادة العنابي إلى منصات التتويج، في مقدمتها لقب دوري أدنوك للمحترفين الغائب عن خزائن النادي، منذ موسم 2009-2010.

اجتماع

وينتظر أن يتم عقد اجتماع بين شركة كرة القدم، والمدير الرياضي للشركة مع موسيماني عقب حضوره إلى أبوظبي، لمناقشة تفاصيل إعداد الفريق والمعسكر الخارجي، إضافة إلى مناقشة الصفقات الجديدة، واحتياجات الفريق، إذ يملك النادي عقود 3 أجانب هم: البرازيليان جواو بيدرو، وآلان ماركيز المستمران مع الفريق من الموسم الماضي، والسوري عمر خريبين، الذي انتهت إعارته من شباب الأهلي.

والذي لم يتقرر مصيره بالاستمرار مع الوحدة أو الانتقال لفريق آخر في حال وصول عرض مناسب له، فيما كان النادي قد تعاقد مع الإيراني أحمد نور الله في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع شباب الأهلي بنهاية الموسم الأخير في انتظار الإعلان رسمياً من جانب النادي عن التعاقد مع اللاعب، فيما يكثف النادي جهوده للتعاقد مع جناح وصانع ألعاب لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

فحوصات

وبدأ الوحدة إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين في بداية تجمع الفريق، وذلك قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي، الذي يقام في صربيا. حيث يغادر الفريق أول يوليو المقبل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ويستمر المعسكر حتى يوم 17 من الشهر ذاته، ثم يعود الفريق إلى أبوظبي لمدة يوم واحد قبل أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر لمدة أسبوع في مدينة أبها، استعداداً للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

مشوار

ويستهل الوحدة مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 28 يوليو المقبل بمواجهة الكويت الكويتي في الجولة الأولى من دور المجموعات، ويلعب مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانية يوم 31 يوليو، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي يوم 3 أغسطس المقبل.

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