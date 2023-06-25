الإمارات يجدد عقد الجالبوت ويضم الكاميروني فرانك كوم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت إدارة شركة نادي الإمارات تجديد عقد المدرب المواطن محمد الجالبوت، الذي قاد «الصقور» منتصف الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى وحلق مع الفريق إلى دوري أدنوك للمحترفين.

من جانبه، قال خالد حسن النقبي مدير المركز الإعلامي بنادي الإمارات: إن شركة كرة القدم بالنادي، أكدت أن المدرب نجح في تنفيذ رؤية الإدارة وهي دليل على التزامه وطاقمه المعاون وعملهم الجاد في النادي. مشيراً إلى أن تجديد عقد «الجالبوت» يعكس حرص الإدارة على توفير الاستقرار والتخطيط من خلال تضافر جهود جميع أعضاء أسرة نادي الإمارات.

وأوضح النقبي، أن إدارة شركة النادي تعاقدت مع المدرب الإيطالي بون ميشيل كمساعد للجالبوت بجانب المواطن نايف سلطان الذي يستمر كذلك مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويملك المدرب الإيطالي سيرة ذاتية تدريبية حافلة مع عدد من الأندية الإيطالية، كما أن لديه شهادة التدريب pro من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما تعاقدت الشركة مع مدرب اللياقة الفرنسي ديفيد جاكس واستمرار مدرب الحراس البرازيلي انجلو.

من جهته، أعرب المدرب محمد الجالبوت عن سعادته بتمديد عقده مع النادي، وقال: منذ أول يوم لي في هذا النادي الرائع شعرت بترحيب كبير، وأنا فخور بأن أعتبر القلعة الخضراء بيتي الثاني. وأضاف: فخور بتجديد عقدي، خصوصاً بعد الموسم الجيد الذي استحق من خلاله الفريق الصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال: نعد الجماهير بأننا سنواصل التطور كفريق، وسنقدم أفضل ما لدينا في كل المسابقات المحلية، وأنا متحمس جداً لتحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق.

على جانب آخر، أعلنت إدارة شركة كرة القدم عن تعاقدها مع النجم الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الأهلي السعودي والريان القطري والنجم الساحلي والترجي التونسي السابق.

حيث تم التوقيع بحضور يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وعبدالله إبراهيم الطويل نائب رئيس إدارة الشركة وثاني الشحي وجمال القرصي أعضاء مجلس الإدارة وهادف سيف مدير فريق الصقور.

ويعتبر النجم الكاميروني مكسباً للصقور للمستوى الفني الذي يتمتع به، كما أن شركة كرة القدم تسعى خلال الأيام المقبلة لإنهاء ملف التعاقد مع كل الأجانب بعد التجديد كذلك لهداف الفريق البرازيلي ديغو كوستا، وستتضح خلال الساعات المقبلة هوية باقي أجانب الفريق الذين سيدافعون عن قميص الأخضر في دوري أدنوك للمحترفين.

يذكر أن، انطلاقة إعداد الفريق ستكون في مطلع يوليو بالفحوصات الطبية وأن إدارة الشركة ستقيم معسكراً للفريق الأول لكرة القدم في تركيا، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2023 – 2024.

وسيقام المعسكر بمدينة إزميت التركية في الفترة من 10 حتى 16 يوليو المقبل، ثم ينتقل إلى إسطنبول حتى الأول من أغسطس، ومن المقرر أن يجري الفريق خلالها عدداً من المواجهات التحضيرية.

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