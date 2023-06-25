العروبة يخطف السنغالي ديوب هداف «غلف»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح نادي العروبة في كسب توقيع السنغالي محمد ديوب «22 هدفاً» نجم غلف اف سي وذلك على سبيل الإعارة بالموسم الكروي المقبل.

وقدم اللاعب مستوى لافتاً خلال مباريات دوري الدرجة الأولى الأخير وتوج هدافاً لفريقه بتسجيله 20 هدفاً منها 17 في دوري «الهواة» و3 أهداف بالكأس وهي المسابقة التي تمكن فيها الفريق من عبور الدور التمهيدي للمرة الأولى في تاريخ النادي الحديث بعد فوزه على فرسان هيسبانيا بثنائية ديوب، وغادر الفريق المسابقة من دور الـ16 على يد الجزيرة، وأحرز ديوب هدف فريقه الوحيد في مرمى الحارس الدولي علي خصيف.

خفة حركة

وخاض ديوب 30 مباراة مع فريق غلف اف سي بواقع 2590 دقيقة طوال الموسم، ويمتاز بخفة حركته إلى جانب تمركزه السليم وسط المدافعين واقتناص الفرص إلى جانب مراوغاته والتي دائماً ما تكون مصدر إزعاج للمدافعين.

على جانب أخر، يتطلع مجلس إدارة نادي العروبةإلى العودة من جديد إلى دوري أدنوك للمحترفين، لا سيما مع تسخير كافة الإمكاناته للفريق الأول من أجل تحقيق حلم جماهير العروبة واللعب مع الكبار. وسيضع الجهاز الفني للفريق خلال القترة المقبلة برنامجاً إعدادياً للاعبين منذ التجمع الأول وحتى مواعيد انطلاقة مسابقة الدوري والتي يدخلها الفريق بطموحات كبيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز