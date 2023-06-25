دبا الفجيرة يضم العُماني سعيد عبيد من العروبة  

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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واصل دبا الفجيرة تحركاته في «الميركاتو» الصيفي وضم اللاعب العُماني سعيد عبيد هداف ونجم العروبة الذي التحق بمواطنيه محمد المربوعي قادماً من دبا الحصن، وفارس الجابري لاعب العربي القيواني ليوجد الثلاثي العُماني ضمن تشكيلة المدرب الوطني حسن العبدولي في مباريات الموسم المقبل بجانب عبدالله المطروشي الذي وقع قبل أيام للفريق قادماً من دبا الحصن.

ورحب عبدالله الظنحاني المدير التنفيذي للنادي ومشرف الفريق الأول باللاعبين الجدد في قلعة النواخذة متمنياً لهم التوفيق مع الفريق في استحقاقات الموسم الكروي الجديد وأشاد الظنحاني بخطوة تحديد عدد من اللاعبين عقودهم مع دبا، مشيراً إلى أن البحث جارٍ عن المحترفين الأجانب.

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