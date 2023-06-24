راشد الزعابي: الوحدة متفائل بموسيماني للعودة إلى منصات التتويج

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب كبير يملك سيرة ذاتية رائعة خلال مشواره التدريبي الذي نجح خلاله في تحقيق العديد من البطولات والألقاب، مشيراً إلى أن تعاقد الوحدة مع موسيماني جاء بناء على دراسة لأكثر من سيرة ذاتية لمدربين، وأنه الأنسب لقيادة «العنابي» في المرحلة المقبلة مؤكداً تفاؤل النادي بإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

ويسعى الوحدة مع موسيماني في الموسم المقبل إلى اعتلاء منصات التتويج بعد غياب عن لقب دوري أدنوك للمحترفين لمدة 13 عاماً، إذ كان آخر لقب لدوري المحترفين حققه الفريق في موسم 2009 - 2010.

وقال الزعابي: موسيماني كان أحد المدربين الذين وضعتهم إدارة الوحدة ضمن اهتماماتها، وهو مدرب ممتاز ويملك إنجازات كبيرة وحقق بطولات عدة من الأندية التي دربها سواء صن داونز الجنوب إفريقي أو الأهلي المصري أو الأهلي السعودي، ويتناسب مع احتياجات الوحدة وطموحاته في المرحلة المقبلة، ونحن متفائلون بقدرته على قيادة الفريق نحو البطولات.

مشاركة

ويبدأ موسم الوحدة مبكراً بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي تنطلق 27 يوليو المقبل، إذ يلعب «العنابي» ضمن المجموعة الرابعة ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة الكويت 28 يوليو المقبل في الجولة الأولى، ويواجه شباب بلوزداد الجزائري يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي 3 أغسطس.

قرعة

وعن قرعة الموسم الجديد، قال الزعابي: القرعة متوازنة وجيدة لجميع الأندية ، وصعوبة الموسم الجديد في انطلاقه في أجواء طقس حارة منتصف أغسطس، ولكن الوحدة مثله مثل بقية الأندية سيحاول بذل أكبر جهد من أجل تحقيق طموحات جماهيره ، خصوصاً وأن الوحدة دائماً منافس على الألقاب وبالأخص دوري المحترفين.

وشدد على أن الوحدة من أندية المقدمة وأحد أضلاع المنافسة على دوري المحترفين كل موسم، والنادي يسعى بكل قوة لتحقيق الدوري في الموسم المقبل.

وأشار الزعابي إلى أن الوحدة يحاول استغلال المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية أفضل استغلال على نواح عدة، وأن البطولة رغم أنها تأتي في بداية فترة الإعداد إلا أن الفريق يسعى للذهاب بعيداً في منافساتها.

وأضاف: قد لا نكون جاهزين 100 % للبطولة العربية لأنه يتبقى أقل من شهر على بدء منافساتها، ولكننا نحاول استغلالها بأفضل طريقة ممكنة بحيث يصبح جزء من البطولة بمثابة إعداد للموسم الجديد، والجزء الآخر التمسك بالفرصة السانحة إذا حالفنا التوفيق من أجل الذهاب أبعد من الدور الأول، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق لتشريف الكرة الإماراتية.

تعاقدات

وعن التعاقدات الجديدة، وقلق جمهور «العنابي» من التأخر في إبرام صفقات جديدة من اللاعبين، قال: نسعى لتوفير احتياجات الفريق سواء كجهاز فني أو لاعبين، وحريصون على تلبية طموحات الجماهير وأن نحقق تطلعاتهم في اعتلاء منصات التتويج.

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