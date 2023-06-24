معسكر إعداد العين بين إسبانيا والنمسا

المصدر: (العين ـ طلحة عبدالله)

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أفادت مصادر «البيان» أن المعسكر الخارجي الذي يعتزم العين إقامته في يوليو سيكون بين إسبانيا والنمسا، وينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن زمانه ومكانه بعد اكتمال بعض التفاصيل الصغيرة في غضون الساعات المقبلة، وفق تصريحات عبدالله علي مشرف الفريق الأول.

ويدشن العين برنامجه الإعدادي بالتجمع الداخلي في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، حيث يخضع اللاعبون للفحص الطبي وتدريبات الجيمانيزيوم، قبل أن تنطلق المرحلة الثانية بالتمارين الجماعية ومباريات ودية.

ويدشن العين الموسم الجديد بمواجهة بني ياس باستاد هزاع بن زايد، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي البطائح في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على ملعب البطائح.

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